Estos son los motivos de la ruptura de Sebastián Yatra con Tini Stoessel

Los cantantes Sebastián Yatra y Tini Stoessel tuvieron una relación de esas que no se olvidan y es que, aunque hayan pasado cuatro años de su ruptura son muchos los seguidores de esta ex pareja que quieren saber qué ocurrió con su relación y por qué termino.

Su romance comenzó cuando la fama de ambos estaba creciendo exponencialmente, tanto a nivel nacional como internacional y es que la joven pareja ocupaba titulares por todo el mundo, no solo por su música sino también por los aspectos que conciernen a su vida amorosa.

Una de las especulaciones que hubo acerca de la ruptura de la pareja por aquel entonces fue una posible infidelidad del cantante con la actiz Danna Paola. Este rumor, Yatra lo habría desmentido varias veces. "Nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento", sentenció.

"Estaba atravesando mi fase de artista del momento. Todo era muy público y no le dedicaba tiempo a otras cosas más allá de mi carrera", cuenta Yatra cuando le preguntan sobre su romance con Tini en 2019. "Yo era inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad", confiesa.

En diciembre, poco después de la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra, corrían los rumores de reconciliación entre el cantante y Tini. Sin embargo, Yatra ha desmentido que vaya a darse una segunda oportunidad con la artista argentina. Tini, además, terminó su noviazgo con el futbolista Rodrigo de Paul en verano.