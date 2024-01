Aitana se sincera tras los rumores de relación con Shawn Mendes

Aitana Ocaña confirmó su soltería después de romper con Sebastián Yatra tras un año de noviazgo. "Estoy soltera. Siento que hacía mucho tiempo que tenía que estar así. Nunca he estado soltera (...) Estoy con ganas de pasármelo bien y de conocer gente nueva", expresaba la cantante durante su gira en Chile y Argentina.

Desde entonces, han surgido varios rumores sobre nuevas relaciones, desde el empresario Biel Juste hasta ahora, el cantante Shawn Mendes. En una entrevista para la revista 'GQ', la artista catalana se ha sincerado sobre las posibles relaciones que han surgido con diferentes nombres. "No me importa cuántos novios me pongan, que cada uno piense lo que quiera, no puedo estar justificándome todo el rato".

"Estoy centrada en mi trabajo, pero también quiero disfrutar, no estar pendiente de sí me van a hacer una foto o lo que la gente pueda pensar", añadía. Además, la ex concursante de 'Operación Triunfo' ha insistido en su soltería y que "no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy con mis amigos y quiero pasármelo bien".

Por otro lado, cree que debe "tener cuidado", porque "enseguida sale cualquier cosa". Es más, en referencia al rumor de Shawn Mendes, la cantante revela que se enteró por su madre. "No he visto nada de lo que dicen. Eso me lo contó mi madre porque he estado de vacaciones en Costa Rica y no he estado atenta al teléfono. Le dije: 'ah, déjalo'", explicaba. Por otro lado, aprovechó para elogiarlo profesionalmente. "Le admito un montón. Nos seguimos desde que nos conocimos hace ya cinco años, de hecho, le fui a ver cuando vino a Barcelona. Ojalá podamos componer juntos algún día", decía.