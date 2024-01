Tini Stoessel aclara cómo fueron sus inicios con Rodrigo De Paul, desmintiendo rumores

Una de las noticias del verano fue la ruptura entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, bombazo que conocimos por un comunicado publicado en redes sociales en el que ambos dejaron claro que no existían terceras personas.

El motivo detrás de la ruptura, según explicaron, se debe a la incompatibilidad de agendas que existía en la pareja: "quiero contarles que decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho".

A pesar de que los comienzos de la relación de Tini y Rodrigo no fueron nada fáciles porque el futbolista puso fin a su historia de amor con Camila Homs, madre de sus hijos, poco a poco se fue asentando hasta convertirse en una de las parejas más queridas del panorama argentino. Sin embargo, siempre ha caído sobre Tini Stoessel el rumor de ser la persona responsable de la ruptura de Rodrigo con Camila.

Tras mucho tiempo en silencio, la cantante ha decidido hablar y desmentir los rumores que los medios argentinos llevan publicando durante años: "yo no rompí ninguna familia. Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede", explica en exclusiva en una entrevista concedida al programa Rumis.

Además, deja bien claro que puede demostrar todo lo que dice: "tengo pruebas. Me tienen cansada con eso. Estoy harta de que me vengan con eso. No tengo nada que ver con el tema". ¿Dejarán los periodistas y colaboradores de perseguir a Tini Stoessel con esta acusación que por fin ha sido desmentida?