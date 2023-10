Mendilibar no cuenta con Rafa Mir

El club hispalense rechazó ofertas del Valencia y del Milan en el pasado mercado de fichajes Los fichajes de Mariano y Lukébakio dejan sin minutos al '9' sevillista

Rafa Mir no entra en los planes del Sevilla de Mendilibar. Aunque todo apuntaba a que el delantero español saldría del club hispalense en el pasado mercado de fichajes, el Sevilla acabó reteniéndolo hasta el cierre del mercado.

Desde el club andaluz defendieron su negativa a la salida de Rafa Mir bajo el argumento de que no tenían sustituto en la punta de ataque. Tal y como afirmó Victor Orta, director deportivo del Sevilla, el delantero fue "el jugador por el que más ofertas recibimos, algo que demuestra que es un futbolista de primer nivel que creo que puede sumar y dar mucho al Sevilla".

Sin embargo, el fichaje de Mariano en las últimas horas del mercado de fichajes y la llegada de Lukébakio complicaban aún más las oportunidades de Rafa Mir en el Sevilla. El exjugador del Real Madrid podría haber sido el recambio del '9' de Nervión. No obstante, el fichaje de Mariano se cerró cuando las plantillas parecían ya cerradas, por lo que el Sevilla sumó otro delantero en la rotación.

Mendilibar parece no contar del todo con Rafa Mir. Con En Nesiry como titular indiscutible para el técnico vasco junto a la llegada de Mariano y el rendimiento inmediato de Lukébakio a las filas hispalenses, Rafa Mir está lejos de ser un jugador importante para Mendilibar. Así lo demostró el pasado viernes contra el FC Barcelona, partido en que Lukébakio jugó de titular ante la ausencia de En Nesiry y Mariano entró desde el banquillo ante la mirada resentida de Rafa Mir.

El futuro de Rafa Mir, en el aire

Esta temporada el delantero apenas ha disputado 167 minutos distribuidos en seis partidos, por lo que su futuro parece estar lejos del Sánchez - Pizjuán.

Rafa Mir sigue a la espera de minutos mientras habla de su situación en directos de Tik Tok: "Ya veremos qué sucede en un futuro, de momento estoy aquí centrado. No soy entrenador ni director deportivo, lo único que puedo hacer que está en mi mano es trabajar y demostrar cuando juego, que es lo que he hecho. Goles cuando he jugado", destacó. Además, reconoció que "es difícil hacer un número de goles si no juegas", destacando que "cuando no juego me cuido el doble con la comida y el entrenamiento en el gimnasio, por eso estoy preparado cuando me dan la oportunidad. Es difícil con tan poco tiempo, pero he cumplido siempre".

El Valencia, equipo que formó al delantero español, fue el club que más insistió este verano en el fichaje de Rafa Mir. Sin embargo, tras varias ofertas rechazadas por el Sevilla, el Valencia dio por perdido el posible fichaje del delantero. Fue entonces cuando el Milan entró en escena. El club italiano ofreció 4 millones de euros por el préstamo del jugador junto a una opción de compra de 17 millones de euros, pero también recibieron calabazas.