¡Comunicado oficial de Jennifer Hermoso! "¿Protegerme de qué?"

La jugadora ha lanzado un comunicado tras la convocatoria de la selección Montse Tomé había afirmado que Jenni no iba convocada para "protegerla"

Jennifer Hermoso ha respondido con contundencia a los últimos aconteciminetos en el conflicto entre las campeonas del Mundo y la Real Federación Española de Fútbol.

Hermoso, que no forma parte de la lista de Montse Tomé para la Nations League, ha emitido un duro comunicado contra la Federación y ha cargado contra la nueva seleccionadora, que en rueda de prensa ha afirmado que Jenni no va convocada para "protegerla".

ESTE ES EL COMUNICADO ÍNTEGRO DE JENNI HERMOSO

¿Protegerme de qué?

Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas.

Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo.

Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF.

También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme.

¿Protegerme de qué? ¿O de quién?

Jenni Hermoso

LA LEY DEL DEPORTE

Las jugadoras se aferran al artículo de la FIFA que indica que las jugadoras no están obligadas a acudir a la Selección si no han sido previamente avisadas con 15 días de antelación. Sin embargo, prevalece la ley del deporte española, que obliga a las jugadoras a ir a la selección y considera un delito muy grave no hacerlo.

Las infracciones graves de la Ley se sancionan con una multa de entre 3.000 y 30.000 euros. Además de la multa, a las jugadoras que no jueguen les pueden suspender la licencia federativa durante 2 y 15 años.