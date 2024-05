Sancho y Rashford, las dos grandes ausencias de Inglaterra en la Eurocopa

Gareth Southgate ha sido otro de los seleccionadores que ya ha dado pistas sobre quiénes serán sus 26 elegidos para representar a Inglaterra en la Eurocopa 2024. De momento, solo ha ofrecido una prelista formada por 33 futbolistas.

Así lo desveló en una rueda de prensa, donde también confirmó que dará la lista oficial el próximo sábado 8 de junio.

Se trata de una lista con la presencia de tres debutantes: Jarell Quansah, Curtis Jones - del Liverpool - y Adam Wharton - del Crystal Palace -. Y en la que nombres como Harry Kane, Jude Bellingham y Phil Foden se harán cargo de la actual subcampeona de Europa.

DOS GRANDES SORPRESAS

"Todos tienen una oportunidad", decía Southgate en su comparecencia. Pero lo cierto que en esta lista de 33 futbolistas destaca la ausencia de varios futbolistas que se habían ganado el derecho a ser llamados por el seleccionador.

Rashford, Jadon Sancho, Chilwell, Reece James, Henderson, Kalvin Phillips, Nick Pope, Raheem Sterling y Levi Colwill son varios de los futbolistas que se han quedado a las puertas de vestir la camiseta de los 'three lions' en esta cita.

Southgate y Sancho, charlando durante un partido / Twitter

La ausencia de Rashford se puede explicar, puesto que no ha hecho su mejor temporada en el United, como bien opinó el seleccionador. Sin embargo, Sancho podría haber merecido algo más tras el gran tramo final de temporada que ha realizado en el Borussia Dortmund.

Lo de Ben White es caso aparte. Él mismo renunció a ser convocado con su selección. "No he hablado con Ben White. Que yo sepa, no está disponible para nosotros", dijo Southgate.

LA PRELISTA COMPLETA DE INGLATERRA PARA LA EUROCOPA 2024

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley).

Defensas: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Centrocampistas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace).

Delanteros: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).