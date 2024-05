Andre Silva se estrena en Anoeta

Andre Silva marcó el único gol en la victoria de la Real Sociedad ante el Valencia. El portugués marcaba su cuarto gol de la temporada y el primero en Anoeta, ya que los otros tres habían sido a domicilio.

El gol tenía además un plus porque significaba la clasificación del equipo donostiarra para competición europea por quinta temporada consecutiva.

El jugador portugués sin embargo reconocía que no había hecho una buena temporada: «Para mí es muy importante -por el gol-. Sé que mi temporada aquí no ha sido la mejor, pero estoy muy contento por mi primer gol en el Reale Arena. Yo siempre intento dar lo mejor y aportar al equipo. Muy contento de participar en la historia del club», ha reconocido el delantero portugués tras el partido. De hecho, no ha querido justificar su rendimiento por las lesiones sufridas. «No ha sido por eso. Yo he estado disponible desde octubre. He tratado de hacer mi trabajo lo mejor posible y aportar el máximo al equipo, pero no todo depende de mí».

André Silva llegó el pasado verano a la Real Sociedad procedente del RB Leipzig. Lo hizo mediante cesión después de perder a Alexander Sorloth, quien acabó poniendo rumbo al Villarreal CF tras las dudas de Olabe de materializar su fichaje. Una decisión que fue un error, pues mientras el noruego ha brillado con la elástica amarilla, el portugués ha sido una de las decepciones de la temporada.

El luso, durante la presente temporada, solo ha disputado 574 minutos de juego en LaLiga, 92 en Champions y 244 en Copa del Rey. Las lesiones no le han permitido a André Silva tener continuidad en la Real Sociedad y, por eso mismo, quiere una segunda oportunidad. Una oportunidad que ya ha pedido públicamente durante las últimas horas.