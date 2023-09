Montse Tomé desmiente ser una de las señaladas: "A mí no me ha llegado"

A Montse tomé se le ha preguntado por si era una de las señaladas por las jugadoras La nueva seleccionadora ha hablado claro en el día de su presentación

Durante la rueda de prensa posterior a dar a conocer la lista para los partidos de Nations League del próximo parón, donde sí han entrado varias de las 39 firmantes del comunicado de la setmana pasada, Montse Tomé, que también ha sido presentada como nueva seleccionadora, ha hablado claro.

Al ser preguntada por si era una de las señaladas por las jugadoras, por lo tanto, una de las que pedían abandonara su cargo, ha afirmado que: "A mí esta noticia no me ha llegado. No puedo decirte mucho más".

Con estas declaraciones, se entiende que Montse Tomé no formaba parte de las exigencias de las jugadoras por regresar a una convocatoria de la selección española.

Además, instantes antes ya había explicado que: "He hablado con las jugadoras y lo que he comentado no lo voy a desvelar. Entra dentro de la relación profesional y se queda con nosotras".

Lo que está claro es que han hablado para poder solucionar las distancias entre ambas y poder formar una convocatoria con varias de las campeonas del mundo y otras que también se merecían un sitio, como por ejemplo Mapi León o Patri Guijarro.

Las que no forman parte de la lista son Cláudia Pina y Sandra Paños. Las jugadoras azulgranas no están dentro de las 23 seleccionadas para los partidos de Suecia y Suiza correspondientes a la Nations League. Jenni Hermoso tampoco ha sido llamada.