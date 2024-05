¿Regresa el mejor Marc?

Marc Márquez está de vuelta. Y de qué manera. A lomos de su Ducati, el piloto de Cervera sólo ha necesitado cinco grandes premios para volver a ilusionar a su legión de fans.

El catalán consiguió en el reciente Gran Premio de Francia en el trazado Bugatti de Le Mans su segundo podio consecutivo en Moto GP, algo que no lograba desde el año 2021.

Otro dato fulminante sobre el renacer de Marc es que ha terminado en el podio en el 59 por ciento de los Grandes Premios que ha disputado en la máxima categoría de las dos ruedas, 103 cajones de 174 posibles.

Se trata del porcentaje más alto de cualquiera de los pilotos actuales de la parrilla. Márquez sigue siendo mucho Márquez.

El catalán, eso sí, no quiere obsesionarse con la opción de una primera victoria en este Mundial: "No, en Montmeló me atrevería a decir que no llegará la victoria. Por historial en MotoGP, es el peor circuito para intentarlo. Pero veremos qué tal se nos da con esta moto, no descarto nada a priori", dijo en Motorsport.com.

Y es que para el campeonísimo de Cervera, luchar de tú a tú con Jorge Martín y Pecco Bagnaia requiere "ser perfecto en todo los aspectos. El error que cometimos el viernes en Le Mans, por ejemplo, lo puedes salvar un fin de semana, como pasó esta vez, pero no en todos los grandes premios. Tendremos que estar muy atentos porque ellos no fallan en ninguna clasificatoria, siempre salen de las dos primeras líneas y eso facilita mucho la vida".