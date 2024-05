Rafa Silva, una ‘ganga’ a coste cero

Rafa Silva es uno de los pesos pesados del Benfica de Roger Schmidt. El mediapunta de 31 años se ha destacado en las últimas temporadas como uno de los grandes argumentos ofensivos del equipo lisboeta y está llamado a ser uno de los ‘tapados’ del verano. En la temporada 2021-22 participó en 30 goles, en la 2022-23 en 28 y este último curso en 37: 22 goles y 15 asistencias. A partir del 30 de junio, será agente libre.

Las ‘Águilas’ perderán a uno de los mejores jugadores de su equipo, que aterrizó en el Estádio da Luz en 2016 procedente del SC Braga, a cambio de 16 millones de euros. Ocho temporadas en las que se ha destacado como una de las grandes leyendas del club. Retirado de la Selección Portuguesa y contrastado en Europa, su fichaje a coste cero parece una garantía segura.

EN SU MEJOR MOMENTO

Con mucha experiencia en sus botas, también en competición europea (38 partidos en Champions y otros 33 en Europa League), Rafa es un jugador muy polivalente, que puede jugar de mediapunta o en cualquiera de las dos bandas, y con capacidad de liderazgo. Es un perfil de jugador muy marcado por su bajo centro de gravedad. Ágil, eléctrico y muy habilidoso, es un torbellino sobre el césped.

Rafa Silva, celebrando un gol con el Benfica en la Champions League / EFE

El portugués, algo desapercibido para el gran público porque siempre ha participado en la liga de Portugal (Feirense, SC Braga y Benfica), es el cuarto jugador con más partidos oficiales con el Benfica (326), en los que ha marcado 94 goles y ha repartido 79 asistencias. Cifras que le destacan como un jugador asociativo y con mucho colmillo cerca del área.

TRABAJO EN LA SOMBRA

En cuanto a la personalidad, Rafa no necesita la atención que otros atacantes demandan. En el último partido delante de su público, en la victoria contra el Arouca (5-0), Di María le ofreció tirar un penalti, pero lo rechazó. “Intenté insistir, pero no quería, a él no le gusta marcar”, dijo el argentino tras el partido. Su técnico, Roger Schmidt, también habló sobre Rafa. “Es una persona especial, no quiere marcar penaltis. Es muy bueno marcando, en los entrenamientos lo hace fácil, pero en los partidos no quiere”, apuntó. Ese día, marcó un doblete y dio una asistencia. Para no gustarle marcar goles, es el cuarto máximo goleador de la historia del Benfica.

Rafa Silva, leyenda del Benfica / Agencias

El caso de Rafa Silva rompe con la dinámica del equipo lisboeta: mientras la entidad es reconocida por catapultar jóvenes al estrellato siendo un gran vendedor en Europa, esta vez, el portugués saldrá del club gratis, a los 31 años, en su mejor momento como futbolista.

Su próximo destino, hasta la fecha, es una incógnita. Reservado y sin llamar la atención, Rafa no pasó por los micrófonos tras su último partido en el Estádio Da Luz, y tampoco ha dado pistas sobre su próximo paso. Ofertas no le faltarán, aunque desde Portugal señalan que estaría buscando un gran contrato en Arabia.