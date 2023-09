Ivana Andrés se entera en directo de la convocatoria de la Selección

La capitana de la vigente campeona del mundo conoció la convocatoria de Montse Tomé mientras estaba en el plató de 'TardeAR' "Pasó lo que pasó y tenemos que luchar por dejar una federación con ese trato igualitario", insistió la futbolista

La primera lista de Montse Tomé como seleccionadora, enmarcada en la peor crisis de la historia del fútbol femenino español, ha sido un bombazo inesperado. La nueva entrenadora presentó una convocatoria integrada por quince de las campeonas del Mundo, llamó a tres de las futbolistas que renunciaron al torneo -Mapi León, Patri Guijarro y Amaiur Sarriegi-, y dejó fuera a Jennifer Hermoso.

Una concatenación de decisiones inesperadas que cogió por sorpresa hasta a las mismas implicadas. La capitana de la selección, Ivana Andrés, se encontraba en directo en el programa de televisión 'TardeAR' cuando se hizo pública la convocatoria y no quiso posicionarse en exceso sobre ello.

"Me encantaría poder darte una respuesta, no sé la última hora. Me he enterado en directo de la convocatoria (...) Pasó lo que pasó y tenemos que luchar por dejar una federación con ese trato igualitario", explicó.

"Llevamos semanas de mucho estrés y queremos que esto se solucione, pero queremos que haya una Federación que nos trate con un trato igualitario y de respeto hacia las mujeres", añadió.