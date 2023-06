Abel Ruiz sale al rescate de la Rojita para acabar primera de grupo

El exazulgrana marcó en el minuto 90 en una acción de gran calidad y el empate supo a victoria España se medirá el sábado a las 21.00 horas al segundo de un Grupo D que se dirimirá este miércoles

Abel Ruiz no tuvo su mejor partido ante Rumanía, pero el valenciano es el alma de esta selección, firmó el autor del gol del triunfo ante Croacia, y esta noche saltó al césped entrada la segunda mitad para salir al rescate de la Rojita y marcar in-extremis un tanto que puede tener mucho valor, pues supone para España acabar como primera de grupo y evitar probablemente a Francia, que jugará este miércoles. El sábado, a las 21.00 horas, espera el cruce de cuartos.

FICHA TÉCNICA Europeo sub-21 ESP 2 ________________ 2 UCR ALINEACIONES España Agirrezabala (Leo Román, 46'); Arnau Martínez, Guillamón, Mario Gila, Manu Sánchez; Bernabé (Gabri Veiga, 82'), Sancet (Antonio Blanco, 63'); Barrenetxea (Rodri, 73'), Aimar Oroz, Riquelme; y Camello (Abel Ruiz, 63'). Ucrania Neshcheret; Liakh, Saliuk, Syrota, Vivcharenko (Sych, 46'); Ocheretko (Sudakov, 73'), Zhelizko; Nazarenko (Sikan, 73'), Kryskiv (Brazhko, 62'), Braharu (Kashchuk, 62'); y Viunnyk. Goles 0-1 M.44 Vyunnik; 1-1 M.48 Zhelizko, en propia puerta; 1-2 M.81 Sudakov, de penalti; 2-2 M.90 Abel Ruiz. Árbitro Donatas Rumsas, de Lituania. TA: Kryskiv. Incidencias Partido de la Jornada 3 del Grupo B disputado en el Giulesti Stadium de Bucarest.

Surrealista sería el mejor adjetivo para resumir el primer tiempo. Porque aunque era Ucrania quien tenía que arriesgar, pues no le valía el empate para liderar el grupo, no era previsible que España se quedara sin tener apenas el control del balón. Terminó los 45 minutos con un poco habitual 41 por ciento de posesión.

Aun así, hasta tres goles pudo marcar el equipo de Santi Denia, que solo hizo repetir a Sancet en el once titular respecto a la decisiva victoria en la segunda jornada frente a Croacia (1-0).

Increíble gol anulado

De hecho, uno acabó en el fondo de la red, pero fue increíblemente anulado por el colegiado, el lituano Donatas Rumsas. Antes, error garrafal de Saliuk en la entrega que no pudo aprovechar Camello. No se lo esperaba el rayista, que no pudo resolver ante Neshcheret.

En la otra área, también erró Agirrezabala, titular bajo palos en detrimento de Arnau Tenas, pero Hugo Guillamón salvó bajo palos. Ucrania dominó, pero debió adelantarse la Rojita cuando Neshcheret perdió el balón y Riquelme anduvo listo para marcar. El árbitro interpretó falta del futbolista del Girona cuando para nada la hubo.

Y hasta una tercera gran oportunidad y con los mismos protagonistas que la primera y mismo desenlace. Fallo de Saliuk y Camello, desafortunado, que se topó ante el meta ucraniano.

España perdonó y se aprovechó Ucrania. Nazarenko se escapó en varias ocasiones de Manu Sánchez por la banda y en una de ellas centró para el cabezazo a placer del ariete Viunnyk. Gol merecido por el dominio y la predisposición, pero inmerecido por el bagaje de las ocasiones.

Reacciona la Rojita

España empató y puso las cosas en su sitio en el arranque de la reanudación. Como no podía ser de otra forma, tras una acción, ahora desgraciada, de los ucranianos en defensa. Gol de carambola y en propia puerta que lo ponía todo de cara para una selección que quiso evitar una nueva sorpresa, pero no lo consiguió.

Porque en una acción aislada, Hugo Guillamón dudó ante Sych, se le escapó y Leo Román lo trabó dentro del área. Sudakov engañó por completo al portero del Mallorca para volver a adelantar a Ucrania.

Solo lo podía arreglar Abel Ruiz y así fue, casi al límite. Pase del también entrado posteriormente Rodri para el exazulgrana, recorte de lujo, cambio de pie y disparo certero para un empate que supo, y cómo, a victoria.