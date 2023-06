Abel Ruiz, el líder de una quinta que busca el triplete

Abel Ruiz es uno de los seis jugadores de la sub'21 que puede completar un ciclo tras haber ganado también el Europeo sub'17 y sub'19 España debuta este miércoles ante la anfitriona Rumanía (20.45h. Teledeporte) con el objetivo añadido de lograr plaza para los Juegos Olímicos de París 2024

España es un referente en categorías absolutas y Abel Ruiz, uno de los jugadores fundamentales de los últimos tiempos. Es el capitán del equipo y uno de los seis futbolistas que puede pasar a la historia en caso de ganar el Europeo sub’21 que arranca este miércoles con sedes en Rumanía y Georgia.

La Rojita debuta frente a los rumanos en Bucarest con el objetivo de lograr el título o, como mínimo, una de las cuatro plazas que dan acceso a los JJOOde París 2024.

Abel Ruiz, Víctor Gómez, Hugo Guillamón, Miranda, Antonio Blanco y Sergio Gómez son los convocados que han ganado el título en la sub’17 y sub’19 por lo que están ante la oportunidad de lograr un triplete de oro.

Abel compareció en rueda de prensa y afirmó que este reto “no nos añade presión. Tenemos mucha ambición, sabiendo que venimos de ganar en categoría sub 17 y sub 19, pero sin presión, venimos a disfrutar y a hacer lo que sabemos hacer, lo que venimos haciendo en toda la clasificación. Primero dar el paso en Rumanía, que será un partido muy difícil con mucha gente apoyando y a dar el cien por cien para ganar el primer partido”.

Abel Ruiz, en la rueda de prensa previa al Rumanía - España | EFE

El delantero ha progresado en el Sporting de Braga tras su paso por el FC Barcelona. Una salida que “fue una decisión importante en su momento, llevaba muchos años en el Barça, creo que salió bien, he crecido mucho como jugador y como persona, salí de allí siendo un niño y me he convertido en un hombre. Estoy muy contento del paso que he dado en Braga”.

Santi Denia

Por su parte, el selecccionador, Santi Denia, afirmó que “está claro que es una motivación y un sueño con la generación del 2000, pero hay jugadores de 2001, 2002 y 2003, todos son un equipo. Estamos focalizando la atención en el primer partido, que es lo importante en estos torneos. Será muy difícil, es Rumanía, el anfitrión y será muy difícil”. Denia se aferra al espíritu de “familia” que ha funcionado en la absoluta para tratar de llegar lejos en la competición.

Arnau Tenas, titular con la selección española | EFE

El único blaugrana en la lista, Arnau Tenas, apunta a portero titular. El meta barcelonista es uno de los jugadores con mayor carisma del equipo y es otro de los líderes desde la portería.

Alineaciones

Rumanía: Tarnovanu; Pantea, Screciu, Dican, Ticu; Isfan, Grameni, Albu, Petrila; Mihaila y Munteanu.

España: Arnau Tenas. Arnau Martínez, Guillamón, Pacheco, Miranda; Antonio Blanco, Baena, Gabri Veiga; Rodri, Sergio Gómez y Abel Ruiz.

Arbitro: Erik Lambrechts (Bélgica)

Estadio: Steaua Stadium

Hora: 20.45 h.

Televisión: Teledeporte