El Eldense apea al Castilla y vuelve al fútbol profesional

El Eldense ya es equipo de Segunda División. Los alicantinos superaron una eliminatoria de locura contra el Real Madrid Castilla y tras quedar 1-1 en el Di Stéfano, el 3-3 del Nuevo Pepico Amat dio el billete a los de Fernando Estévez. Después de 59 años el Eldense volverá a jugar en el fútbol profesional.

FICHA TÉCNICA Play-off Liga SmartBank ELD 3 ________________ 3 RMA ALINEACIONES Eldense Guille Vallejo, Carlos Hernández, Miguel Núñez (Álex Bernal, 62'), Diego González, Pedro Capó, Sergio Ortuño, Jesús Clemente (Xavi Estacio, 98'), Fran Carnicer (Joel Jorquera, 55'), Manu Nieto. Cris Montes (Rubén Correia, 90') y Mario Soberón. Real Madrid Castilla Luis López, Rafa Marín, Carrillo, Pablo Ramón, Mario Martín (Iker Bravo, 102'), Carlos Dotor, Sergio Arribas, Marvel (Peter González, 73'), Álvaro Rodríguez (Álvaro Martín, 73') (Óscar Aranda, 86'), Rafael Obrador (Vinicius Tobías, 43') y Nico Paz. Goles 0-1 M. 25 Rafa Marín. 0-2 M. 34 Carlos Dotor. 1-2 M. 45 Manu Nieto. 2-2 M. 67 Carlos Hernández. 2-3 M. 110 Sergio Arribas (pen.). 3-3 M. 115 Juanto Ortuño. Árbitro Miguel González Díaz (asturiano). T.A.: Miguel Núñez, Jesús Clemente, Cris Montes / Rafa Marín, Óscar Aranda y Mario Martín. Incidencias Partido de vuelta de la final de la promoción de ascenso a LaLiga Smartbank disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 4.089 espectadores.

La mejor clasificación en liga regular -segundo en el grupo 2 de Primera Federación- le valió para eliminar al Castilla -tercero en el grupo 1-. Y eso que los de Raúl González Blanco empezaron fuertes, dominando a los que fueron líderes durante muchos meses en la categoría de bronce. Arribas comandaba el juego madrileño y de sus botas nació el centro en una falta que Rafa Marín cabeceó a la red cerca de la media hora.

El Castilla siguió maniatando al Eldense y tras este primer golpe en el mentón sacó otra mano para dejar a su oponente cerca del KO. Gran jugada entre Obrador y Dotor que el capitán mandó a guardar tras una dejada involuntaria de Álvaro Rodríguez.

No había perdido ni un partido en todo el año el Eldense en casa y no estaba por la labor de hacerlo. La reacción justo antes del descanso inició su respuesta. En un centro desde la derecha, Manu Nieto, en estado de gracia, cabeceó a la red con un plástico remate.

El encuentro cambió ahí. Tras pasar por vestuarios los de Fernando Estévez apretaron los dientes, subieron la intensidad y acabaron por encontrar el premio del gol que les devolvía a Segunda. Gran jugada de Alex Bernal que culminó Carlos Hernández. Quedaban más de 20 minutos y el electrónico no se movió, pese a que el Eldense pudo sentenciar antes de que se llegara a la prórroga.

Luis López, meta blanco, mantuvo con vida a los suyos que pasaron de la UCI a planta en un santiamén con un penalti sobre Arribas al inicio del segundo tiempo de la prórroga. No falló el talentoso jugador blanco y era ahora el cuadro local el que tenía más urgencias. Su oportunidad llegó y no la desaprovechó.

En una pérdida de los blancos atrás, Juanto Ortuño no perdonó y puso el 3-3 en el luminoso en el minuto 114, apenas cinco después del 2-3 de Arribas. Mucha tensión, muchos nervios y poco juego al final del duelo pese a que un tiro desde el centro del campo de Aranda casi dio un último giro de gion. El Eldense es equipo de Segunda 59 años después.