Piqué, sobre el Espanyol-Andorra: "Lo dije para calentar un poco..."

Pese a la retirada del foco mediático del fútbol, Gerard Piqué sigue causando polémicas con sus declaraciones En un programa de la 'Kings League', el exjugador del Barça apuntó directamente al descenso del RCD Espanyol y, ahora, en una entrevista al diario 'MARCA' ha querido dar explicaciones sobre sus palabras

Tras su retirada del fútbol, Gerard Piqué sigue sin dejar a nadie indiferente y siendo protagonista con sus declaraciones.

En un programa de la 'Kings League', el exjugador del Barça apuntó directamente al descenso del RCD Espanyol: "Yo el año que viene iré a Cornellá como presidente del Andorra. Habrá un Espanyol-Andorra y yo tengo el derecho de ir representando al Andorra".

Este comentario del exdefensa generó polémica y, ahora, en una entrevista al diario 'MARCA' ha querido dar explicaciones sobre sus palabras.

"En un programa de la Kings League lo dije para calentar un poco. Pero depende de la agenda en ese momento, voy día a día. Me gustaría mucho ir porque creo que es el único partido que jugamos fuera de casa en Cataluña este año y me caerá cerca. Pero no es que lo tenga marcado en el calendario en plan que tengo que ir sí o sí", ha explicado Piqué.

De esta manera, Gerard Piqué ha dejado claro su intención de estar presente en el renombrado Stage Front Stadium para representar al Andorra. Así, también ha incidido en que la polémica forma parte de él y lo seguirá siendo en adelante.