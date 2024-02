Vinicius se reencontrará con Mestalla casi un año después

Después de superar por la mínima al Sevilla, el Real Madrid tendrá que viajar a Valencia, en un partido donde todas las miradas estarán puestas en Vinicius Jr tras el incidente de la pasada temporada. El extremo madridista vivió la temporada pasada un episodio de racismo con una parte de la grada e incluso amenazó con marcharse del terreno de juego. Desde ese día la tensión entre la afición valencianista y el brasileño ha ido en aumento y ahora, nueve meses después, se volverán a ver las caras.

La temporada pasada, valencianos y madrileños se vieron las caras en la 35ª jornada de liga y con un conjunto che que se estaba jugando el descenso. Todo empezó cuando Cömert, central del Valencia, golpeó un segundo balón que estaba en el campo para golpear al otro que estaba jugando Vinicius. De Burgos Bengoetxea señaló falta favorable al conjunto blanco y fue en ese momento cuando el brasileño escuchó desde la grada insultos racistas. El jugador del Real Madrid se encaró con la grada de Mestalla, señalando a los aficionados que lo habían insultado e incluso hizo el amago de abandonar el terreno de juego tras lo acontecido. Al final del partido fue expulsado tras agredir a Hugo Duro y se marchó del campo haciendo gestos de 'a segunda' a los aficionados del Valencia.

Carlo Ancelotti salió en rueda de prensa muy enfadada por lo acontecido sin querer hablar sobre futbol y señaló a todo el público de Mestalla: "Si un estadio grita mono a un jugador algo malo pasa. Él no quería continuar, le he dicho que no es culpa suya". Por parte de los valencianistas, su capitán Gayá, condenaba los insultos, pero a la vez criticaba al jugador blanco por su actitud: "Hacer gestos de que nos vamos a Segunda no está nada bien. Puedo entender que intente sacar la rabia, pero una cosa no quita la otra".

El Comité de Competición sancionó duramente al club che y decidió cerrar parcialmente Mestalla durante cinco partidos. Mientras que por su parte, Vinicius terminó declarando en los tribunales sobre los hechos que pasaron ese día en Valencia. El equipo de la ciudad del Turia identificó en tiempo récord a los infractores y se les castigó de manera ejemplar.

Además, el 'caso Vinicius' no ha terminado todavía, el periódico valenciano 'Superdeporte' ha atacado durante estos meses al jugador con portadas cómo: "Pinochius" señalando que el jugador mintió cuando afirmó que toda la grada lo atacó o la de "Canta y no llores" en relación con la canción que le ha preparado la grada de animación al brasileño.

Pancartas en el fondo de Mestalla, clausurado por insultos a Vinicius Junior, durante el partido de LaLiga entre el Valencia y la UD Las Palmas / EFE/ Manu Bruque

El tema ha llegado a un punto que roza lo absurdo y Netflix está preparando un documental que grabarán este sábado 2 de marzo en el estadio valencianista. La famosa plataforma de series y películas en streaming así lo anunció un mes después del partido polémico.

Ahora, nueve meses después el Madrid volverá por primera vez a Mestalla desde ese día, en un fin de semana muy importante para el título de Liga, ya que el FC Barcelona visitará Bilbao y podría recortarle puntos a los blancos. Los azulgranas llegan con muy buenas sensaciones después de golear al Getafe, mientras que los madridistas superaron por la mínima y con polémica al Sevilla. Y este partido podría ser clave para mantener viva la esperanza culé.