Tebas: "Es imposible un acercamiento de posturas con Florentino"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la última vez que se sentó con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue "hace dos años o dos años y medio" y consideró que es "imposible" un acercamiento de posturas.

"La última vez que me senté con Florentino fue hace dos años o dos años y medio, y con algún ejecutivo de ellos un poco antes", apuntó Tebas en declaraciones a EFE, durante su participación en la Web Summit de Lisboa, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.

"Pero es que es imposible", añadió: "Es como si yo voy a tu casa y digo 'oye, quiero que estas dos habitaciones sean mías, podemos sentarnos a negociar o no".

Agregó que los directivos del Real Madrid son partidarios de una Superliga que "arruinaría a las ligas nacionales y no ceden y lo siguen pensando", por lo que, consideró "es imposible" pactar sobre esta cuestión.

En la última asamblea general del Real Madrid, Pérez pidió al Gobierno de España que intervenga y tome "las medidas necesarias para regenerar las estructuras del estamento arbitral", denunció un mal uso del VAR y dedicó una buena parte de su discurso a LaLiga.

De hecho, acusó a LaLiga de ir en contra de los intereses del Real Madrid, de intentar cambiar la ley del deporte para inhabilitar presidentes y de buscar apropiarse de los derechos comerciales. También lamentó la ausencia del Real Madrid, Barcelona y Athletic Club en la comisión delegada de LaLiga.

Para Tebas, el concepto que Pérez tiene del fútbol profesional "es absolutamente diferente" al de LaLiga y "la mayoría de clubes", por lo que, a su juicio, es imposible pactar ni hacer nada.

"Su modelo no es el futuro del fútbol"

"Y además lo que él dice es la destrucción de los equipos medianos y pequeños, por mucho que él diga que no, pero los equipos medianos, pequeños, incluso los grandes, saben que ese modelo no es el futuro del fútbol", subrayó.

Reiteró que lo que el presidente del Real Madrid dijo durante la asamblea general del club son "mentiras bastante graves", que achacó a que le hacen los discursos a Pérez y que "él no profundiza en lo que está hablando".

"El otro día dice en su asamblea 'no os lo podéis imaginar, el Madrid no está ni en la comisión delegada', que es un órgano que se elige por votos", recordó Tebas, quien reflexionó que si no los eligen "¿será porque nos quieren los demás?".

"Yo ahí no puedo intervenir para que los elijan. Se lo tienen que ganar, están fuera de lo que la gran mayoría del fútbol español piensa y es imposible. Son temas que no son, no se pueden pactar".