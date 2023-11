Todas las frases polémicas del discurso de Florentino

El presidente del Real Madrid cargó contra la UEFA, LaLiga y Javier Tebas... y fue muy contundente sobre el 'caso Negreira' Las palabras del mandatario merengue fueron recibidas por muchos aplausos de los socios de la Asamblea General

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, realizó un discurso muy contundente en la Asamblea General de Socios del club blanco. El máximo dirigente merengue cargó contra la UEFA, el nuevo formato de la Champions League, los árbitros de la Federación Española, LaLiga y su presidente Javier Tebas... y también se ‘mojó’ sobre el 'caso Negreira' y el término 'madridismo sociológico' que hace unas semanas sacó a la palestra Joan Laporta.

Estas fueron las frases más destacadas del discurso de Florentino Pérez.

Caso Negreira: "Quiero ser breve porque es un tema que está en manos de los jueces y debemos ser respetuosos con los tiempos y los plazos. Pero no es normal que un club haya pagado casi 8 millones de euros durante 20 años al vicepresidente de los árbitros... y por eso el club se ha personado como acusación. Estamos admitidos como parte perjudicada. Es un caso de enorme gravedad. Enorme".

Superliga: "El fútbol sufre una crisis institucional sin precedentes. La situación es muy grave. O reaccionamos ya o el fútbol no sobrevivirá. El principal problema es que hay gestores que actúan sin pensar en los aficionados. El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA ni el español al de LaLiga. La Superliga es más necesaria que nunca. EL objetivo es ofrecer el mejor fútbol y son los clubes los que tienen que controlar su destino. Son cada vez más los clubes que pierden millones cada año por mucho dinero que tengan sus propietarios. Y exijo más normas al 'fair play' financiero, lo que algunos clubes incumplen sin consecuencia alguna. Esta situación no es estable, no puede serlo". Han llegado a asegurar que nos queremos ir de las ligas nacionales, es falso, porque sería totalmente compatible. Será una competición meritocrática".

Florentino Pérez volvió a defender ala Superliga de nuevo y ataca a la UEFA / | Twitter

Nuevo formato de la Champions: "Es un proyecto insólito y absurdo. Este modelo alejará aún más a los aficionados de nuestro deporte y en especial a los más jóvenes. Este nuevo formato es el que se ajusta mejor a los equilibrios de poder de los que depende su remuneración. Es un sistema al servicio de los intereses de sus gestores, no se tienen en cuenta las necesidades de jugadores, aficionados y futbolistas. Están acabando con el fútbol europeo, no innovan, no hacen frente a la amenaza de otros deportes en crecimiento y otras ofertas de ocio".

El monopolio de la UEFA: "El Real Madrid tiene una responsabilidad con el fútbol europeo. Para el Madrid todo sería más fácil si no liderásemos este proyecto que tanto incomoda [la Superliga], pero queridos socios, nos lo exige la historia. Tenemos la obligación de ofrecer a los aficionados el mejor espectáculo posible. Queremos también abaratar el acceso al fútbol televisado por un espectáculo cada vez peor. No tiene sentido tener que pagar el 10% del salario mínimo por tener acceso al fútbol. La Superliga fue concebida para resolver todos estos problemas. Sigo confiando en la justicia de la Unión Europea porque la UEFA no tiene derecho al monopolio del fútbol en la Europa de las libertades".

El arbitraje en España: "La situación es más preocupante con asuntos tan delicados como el arbitraje. Nadie sabe muy bien quiénes trazan las líneas del VAR, por qué no vemos la imagen completa del fuera de juego. Confío en que actúe el Gobierno para regenerar las estructuras del sistema arbitral. La credibilidad de nuestras competiciones está muy deteriorada".

LaLiga:" Las actuaciones de LaLiga merecen nuestra preocupación. Son de tal gravedad... que buscan atentar contra el patrimonio personal del club. Somos 100.000 socios y los sufrimos. Han intentado de todo. Primero, expropiarnos el 11% de nuestros derechos audiovisuales en 50 años y luego, cambiar la Ley del Deporte para inhabilitar a presidentes... y no hace falta tener mucha imaginación para saber a quién querían poner. La Audiencia Nacional ya ha declarado ilegales estas sanciones".

Tebas: "El presidente de LaLiga abusó de su autoridad y nos apartó, demostrando que no todos los clubes reciben el mismo trato. En resumen, logramos que el presidente de CVC diera marcha atrás en aquella Asamblea y lo hizo públicamente. Querían expropiar el patrimonio personal del Madrid a LaLiga".

Derechos audiovisuales: "Los derechos audiovisuales pertenecen a los clubes y se ceden a LaLiga para su comercialización sobre lo que ocurren solo el estadio desde dos minutos antes del partido. Los clubes pueden explotar los restantes contenidos, las previas, post partidos, lo que ocurre en vestuarios. LaLiga quiere expropiarnos de todo y apropiarse también de esos contenidos restantes. Nos vemos obligados a acudir a tribunales de forma recurrente para defender nuestro patrimonio".

CVC: "Nos dimos cuenta por la prensa y porque gente honrada nos informó. Esta operación era un gran negocio para su gestor y una desgracia para el fútbol. Real Madrid, Barcelona y Athletic nos negamos, señalamos que eso era ilegal. Y allí mismo informaron de cambios... que también son ilegales y lo señalamos, pese a no estar acogidos".

Transparencia: "¿A alguien le parece normal que no formemos parte de la Comisión Delegada de LaLiga? ¿Qué no nos dejen ver lo que se paga a cada club por otros conceptos? Lo hemos exigido y se nos niega. LaLiga no debería ocultar lo que paga a cada club, por ejemplo; si organiza un partido amistoso o pone su logo en vallas publicitarias... ¡Pues todo esto lo hace sin transparencia! Sin decir cuánto paga a cada uno por cada cosa y en base a qué criterio".

Madridismo sociológico: "Lo correcto sería 'madridismo sociológico universal'. Porque existe. Este es el único club del mundo con más de 500 millones en redes sociales. Una gigantesca legión de aficionados en todo el planeta. Sí, esto es el madridismo sociológico universal. Fuimos el único club fundador de la FIFA en 1904 y promotor de la creación de la Copa de Europa en aquella reunión histórica, en París, aquel 1955. El mejor club del Siglo XX y excelentemente posicionado para repetir en el XXI".