Rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al duelo contra el Sevilla: "No ha sido una buena Liga"

Calma, esperad a mañana la alineación. Pero yo nunca he dado la alineación. Hazard tiene contrato y se supone que seguirá. Si no quiere seguir, ya lo comunicará al club.

12:42

Posible fichaje de Joselu

Trabajaremos para mejorar la plantilla pero ahora hablar de nombres no me parece correcto porque algunos todavía tienen retos muy importantes. Joselu me gusta, como Aspas, Morata. Me gustan muchos delanteros. Normalmente me gustan los delanteros que marcan goles.