"Kroos está contrariado con Vinicius"

El vestuario del Real Madrid, más allá de su unión en la lucha contra el racismo, está harto de tanta polémica Toni Kroos habría manifestado su hartazgo sobre las continuas polémicas que rodean a Vinicius

Todos a una a la hora de defender a Vinicius de los ataques racistas que ha sufrido en diferentes campos de LaLiga. Mucho más después del episodio vivido en Mestalla, que ha sido parcialmente clausurado para los próximos cinco partidos. Sin embargo, no todo lo que rodea al brasileño gusta a sus compañeros.

Según ha manifestado el periodista Pipi Estrada en 'La Tribu' de Radio Marca, son varias las voces que se han hartado de las continuas polémicas que rodean a su compañero: "El vestuario del Real Madrid me consta que está contrariado con Vinicius", ha asegurado. De hecho, ha personalizado en la figura de Toni Kroos. El alemán, según este mismo periodista, se estaría preguntando "¿por qué me tengo que ver metido en una pelea que ni me va ni me viene por un asunto que se podría haber solucionado?". Añadió que "Toni Kroos está contrariado y más de uno también". Pese a ello, el alemán ha defendido siempre públicamente a su compañero asegurando que "todavía es joven".

Y es que, más allá de los injustificables ataques racistas que ha sufrido, y de los que ya se están sentando las bases para que no vuelvan a ocurrir, algo que debería haber pasado mucho antes, la polémica rodea a Vinicius desde el inicio de la temporada y son muchos los episodios en los que el jugador ha faltado al respeto a sus compañeros, a los árbitros y a las aficiones rivales. De hecho, el propio Pipi Estrada ha explicado que "juego con los veteranos del Real Madrid y me comentan que "si esto hubiera pasado en la época de Santiago Bernabéu, lo primero que hace es meter a Vinicius en un avión y lo manda para Brasil”.