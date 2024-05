El sueño olímpico de Peleteiro ya es dorado

El 1 de agosto de 2021, las gradas vacías del Estadio olímpico de Tokio disfrutaron con la sensacional actuación de Ana Peleteiro, quien demostró una vez más su carácter competitivo para conquistar el bronce olímpico en triple salto con 17,87 metros en su quinto salto, nuevo récord de España. Aventajó en tres centímetros a la jamaicana Shanieka Ricketts.

Por delante estuvieron dos atletas que superaron la barrera de los 15 metros. Patricia Mamona también batió el récord de Portugal con 15,01 y el oro fue para una de las grandes estrellas del atletismo actual, la venezolana Yulimar Rojas y su nuevo y estratosférico récord mundial (15,67 metros).

Pese a que en el Mundial de Budapest del pasado mes de agosto necesitó del sexto salto (15,08 metros) para colgarse el oro cuando tan solo era sexta, lo cierto es que todo parecía encaminado al segundo oro olímpico de la 'Perla del Caribe'. Tras caer en Río'16 a manos de la colombiana Catherine Ibargüen, la atleta del FC Barcelona lo ha ganado absolutamente todo.

Sin embargo, a comienzos de abril sufrió una gravísima rotura total del tendón de Aquiles de su pierna izquierda que la ha descabalgado de la cita parisina. De hecho, se ha puesto en las manos de uno de los mejores especialistas del mundo, el catalán Miquel Àngel Cos, junto al que se recupera en las instalaciones del CAR Sant Cugat.

La baja de la venezolana supone un fuerte golpe al atletismo, que no podrá disfrutar en el Stade de France de sus piernas kilométricas ni de esos tres brincos de la heptacampeona mundial que incluso ha llegado a amenazar la barrera de los 16 metros.

Yulimar se entrena en Guadalajara en el grupo que dirige el emblemático exsaltador cubano Iván Pedroso y en el que también están entre otros la valenciana Fátima Diamé, el hispanocubano Jordan Díaz (debutará como español en los Europeos de Roma) y, cómo no, Ana Peleteiro.

La de Ribeira es una gran amiga de la sudamericana y ha llegado a admitir que ha necesitado de terapia tras conocer la lesión de la mejor triplista de la historia. "¿Por qué le ha pasado a ella? ¿Me puede pasar a mí? ¿Qué haría si me pasa?", son algunas de las preguntas que surgen en estos casos.

Una vez superado el trauma, la realidad es que la ausencia de Rojas va a democratizar las medallas en el triple salto de los Juegos de París. "Estaba entrenando para ser plata olímpica y ahora entreno para ser campeona. Lo de Yulimar ha sido un shock para todos, pero soy honesta y también digo que la situación ha cambiado", comentó Peleteiro a EFE.

Ana Peleteiro, una personalidad arrolladora / EFE

La gallega regresó antes de lo previsto el año pasado tras su maternidad y renunció al Mundial de Budapest. "Está muy fuerte, ya verás cómo da una alegría", comentaba Pedroso a SPORT en el Mitin bajo techo de Sabadell y unas semanas después se fue a 14,75 metros para colgarse el bronce en el mundial de Glasgow.

Ahora debutará este miércoles al aire libre en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife, donde reaparecerá Bruno Hortelano, estará un Samuel García que opta al relevo olímpico 4x400 y el discóbolo sueco Stahl, oro en Tokio 2020.

"La maternidad me ha dado mucha calma. Llego a Tenerife con muchas ganas. Cuando se me planteó la oportunidad de venir no tuve ninguna duda, me gusta mucho competir en España. La pista cubierta me dejó muy buenas sensaciones. No sé lo que puede salir, pero estoy muy bien y vengo a por todas", añadió.