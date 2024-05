La alarmante situación del hijo de Camilo Sesto: "Lo van a matar"

La muerte de Camilo Sesto en 2019 afectó a Camilo Blanes, que hizo que se adentrara en el mundo de las drogas. El cantante ha tenido varias recaídas, ya que se negaba a tratar su adicción, y, en los últimos meses, Camilín ha mostrado que no lleva un buen estilo de vida y ha sorprendido a sus seguidores con un cambio radical: quiere que todos le llamen Sheila Devil, porque se siente mujer.

A lo largo de estos años, Lourdes Ornelas, su madre, se ha mostrado desesperada con el entorno de Blanes, ya que asegura que no le hace bien. Esta semana concedió una entrevista a 'Pronto' y explicó que la situación de su hijo es "terrible", ya que "está en manos de un camello que le suministra drogas".

Lourdes Ornelas está angustiada porque no puede hacer nada y así lo ha hecho saber en 'Así es la vida': "Estoy desesperada, muy preocupada por la vida de Camilo. Que él no es malo, tiene una enfermedad. Como la tienen muchas personas en el mundo que es la adicción. Esto es inhumano, lo que están haciendo con él. Inhumano cómo le roban, cómo le sacan".

La mexicana ha asegurado que a casa de Camilo van personas conflictivas: "Me he hecho experta en sacar borrachos y drogadictos. El daño que están haciendo a Camilo, que le llevan bolsas de droga. Estamos hablando de delitos contra la salud (...) Él está vulnerable total. Es como un niño".

Lourdes ha explicado que no puede más con la situación: "Me van a matar a mi hijo. Ayer me llamó llorando porque estaba muy mal y le dije que no estaba solo. Le roban y le engañan. Que hay que sacar dinero para no sé qué, porque le está engañando con que van a poner un estudio, y le llegan a su casa cosas que él no pide, por ejemplo, ordenadores".

La madre de Camilín ha denunciado que estas personas están "abusando" del estado de Blanes, y que su hijo está sufriendo mucho: "Es una persona muy inteligente, noble y buena. Lo que está pasando es muy grave. La muerte del padre le ha hecho mucho daño. Lo que quiero es que mi hijo no se muera, así de fuerte te lo digo. Que mi hijo esté vivo".