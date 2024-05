¿Por qué Mbappé todavía no ha firmado por el Madrid?

Cierto es que tanto Real Madrid como PSG tienen dos finales para acabar la temporada como también es cierto que Kylian Mbappé puede negociar y firmar libremente por cualquier club desde hace cinco meses, desde el pasado 1 de enero El deseo del jugador, que esta semana ha comunicado su salida del PSG, era la de anunciar su fichaje por el Real Madrid antes de enfrentarse a la Real Sociedad en la eliminatoria de Liga de Campeones, pero a esas alturas todavía no había un acuerdo definitivo porque el contrato no era fácil, y la profesionalidad de su madre, que actúa como agente, tampoco. Tanta era la falta de rigor de la progenitoria del jugador que desesperó a Florentino Pérez quien le recordó que no todo se iba a hacer a la manera francesa porque el Madrid llevaba siete años esperándolo y llevándose calabazas. Ahora Florentino estaba en posición de fuerza.

Luis Enrique consuela a Mbappé tras quedar fuera de la Champions / EFE

La tensión existe entre las dos partes, pese a que ahora el acuerdo ya es casi total. El contrato del jugador por el Madrid será el más alto de la plantilla, pero sin estar muy alejado de los que ahora más cobran. La diferencia radica en los derechos de imagen. Y allí estaba el foco del tira y afloja de Florentino Pérez con la madre del jugador.El Madrid se queda la mayor parte de los derechos de imagen de los jugadores de su plantilla... y con Mbappé hace una excepción. El acuerdo al que han llegado ronda el 50% para el Madrid y 50% para el jugador.

Los últimos flecos están cerrándose estos días... por lo que el anuncio está en los últimos días para poder anunciarse. Solo lo podrían retrasar las finales que tiene el Madrid y el PSG en las próximas fechas.

Mbappé se queda sin otra final de Champions / SPORT.es

París y Madrid, una mala salida y una llegada recelosa

Mbappé se irá de París por la puerta trasera sin ganar a Liga de Campeones pese a la desproporcionada inversión efectuada a su alrededor. El PSG pensó en hacerle un homenaje de despedida, pero ayer decidió anularlo porque los ánimos con el delantero no están para fiestas. Su rendiminto en las dos últimas eliminatorias de Campeones es el motivo. No ha sido el jugador diferencial que se esperaba y el PSG le abrirá la puerta y... hasta la próxima.

El recibimiento en Madrid tampoco se prevee fácil porque el vestuario de Ancelotti mira con recelo su fichaje. Por diferentes motivos. Porque sin él, el Madrid está en la final de la Champions lo que pone en valor a la actual plantilla. “No lo necesitamos”, se ha oído. Porque, si el Madrid es campeón de Europa, deberá crear un espacio para un jugador que no lo ha sido nunca y que cobra más que cualquier otro. Porque les ha llegado el ego desproporcionado del francés que prima sus intereses particulares a los de cualquier otro. Porque existe el temor de una polarización de los dos clanes: El brasileño (Militao, Vinicius, Rodrygo) y el francés (Tchoameni, Mendy, Camavinga).