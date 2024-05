Verstappen, crítico con el sistema de puntos para debutar en Fórmula 1

Max Verstappen se mostró especialmente contrariado con el sistema de puntos que existe para conceder la superlicencia de Fórmula 1 a un piloto. Un proceso en el que se encuentra, precisamente, Andrea Kimi Antonelli.

Y es que el neerlandés admitió que la regla "se introdujo por mi culpa", aunque también habló del aspecto negativa de la misma: "Puede impedir que algunos talentos lleguen a la Fórmula 1 rápidamente porque primero tienen que acumular esos 40 puntos".

En estos últimos días ha habido mucho revuelo con el proceso que lleva a convertirse en piloto de Fórmula 1, por la probable llegada de Andrea Kimi Antonelli, quien, de apenas 17 años, no puede debutar en la máxima categoría al ser menor de edad. Sin embargo, la FIA afirmó que habían recibido una solicitud para acelerar el proceso.

De esta manera, el joven italiano podría debutar antes de lo previsto si la FIA lo confirma. Y se llevaría a cabo con el apoyo de Mercedes, pese a que Toto Wolff ya ha rebajado las expectativas recordando que todavía quieren que gane experiencia en Fórmula 2, donde compite con Prema.

Para Verstappen esta norma tiene ventajas e inconvenientes. Y es que el escenario es el siguiente: deben acumular 40 puntos, tener al menos 18 años y haber completado al menos el 80% de dos temporadas completas en una serie de monoplazas. Un camino que se impuso después de su debut, con 17 años y 166 días en 2015, cuando saltó directamente desde la Fórmula 3 europea.

"No soy un gran fan de ello, de todo este sistema. La FIA cree que es bueno, pero yo preferiría no tenerlo. Si alguien tiene 17 o 18 años y tiene quizá 20 puntos, pero si es muy rápido, ¿por qué no puede entrar entonces en la Fórmula 1?", dijo.