Laura Martínez: "El partido contra el Barça fue un punto de inflexión"

Laura Martínez (Vilanova del Camí, 1999) es una de las jugadoras emblema de un Levante Las Planas que fue la revelación del inicio de temporada y que ahora lucha por la permanencia, en las tres jornadas que quedan de la Liga F.

La catalana, que creció en las categorías inferiores del FC Barcelona junto a Aitana, Ona Batlle y Gemma Font, entre otras, y que llegó a debutar con el primer equipo -después pasó por el Zaragoza y el Santa Teresa-, ha demostrado que hay más caminos exitosos para una canterana.

Convencida de que su Levante Las Planas puede quedarse en Primera, Laura Martínez atiende a SPORT en el tramo decisivo de la temporada.

¿Cómo afrontas el tramo final de la temporada?

A nivel personal estoy en un momento muy bueno, estoy aportando mucho al equipo, tanto dentro como fuera del campo. Y a nivel de equipo tuvimos un momento de la temporada en el que vivimos un gran bajón, que no teníamos confianza, que las cosas no salían. Y desde el partido contra el Barça vimos que las cosas podían salir, que metimos dos goles, que nos adelantamos. Fue un punto de inflexión para todo el equipo, para ver que en este tramo final de la temporada podíamos hacer cosas y sacar adelante una temporada que habíamos empezado muy bien. La queremos acabar muy bien.

¿Vives los partidos pendiente del resultado de los otros equipos que están en vuestra misma situación?

Sí, sí. Lo más importante es lo que tú haces en el campo, pero la realidad es que lo que hacen los otros, en este caso, también es un factor determinante. Vemos los puntos que van sacando y también lo que les viene en el futuro, los partidos y las opciones que tienen. Evidentemente al principio no lo teníamos en cuenta, pero ahora que faltan tres jornadas es algo muy importante, también. Dependemos de nosotras, si lo ganamos todo, lo conseguiremos. Pero sigue siendo importante que todo esté a nuestro favor.

Atlético, Valencia y Real Sociedad. Nada fácil...

Para nada. Tenemos que seguir trabajando en la línea en la que estamos ahora. Como decía, hemos estado muy bien contra el Barça y el Madrid. Y estos equipos también están ahí arriba y hemos visto que les podemos hacer daño. Valencia y Real Sociedad es otro tipo de partido, pero contra el Atlético, que se juega la plaza de Champions, tenemos que plantear un partido parecido al del Barça o al del Madrid. Tenemos que sacar un punto al menos. Si pueden ser tres, mejor. Tenemos que intentar evitar que nos marquen, estar muy juntas, seguras y con la confianza que últimamente tenemos.

¿Habéis hecho algo especial, como una conjura, antes de estos partidos que vienen?

Es verdad que el bajón que tuvimos nos afectó bastante a todas, pero estamos haciendo un gran trabajo en los entrenamientos, aunque en los partidos no sacamos todos los puntos que queríamos. Antes de los partidos intentamos olvidarnos un poco de todo, nos ponemos música, bailamos un poco... Intentamos sacarnos la presión así, que antes nos pesaba mucho.

¿A qué crees que se debe ese bajón del que hablabas?

El año pasado empezamos también muy bien, como esta temporada. La ilusión y las ganas de un equipo que empieza en Primera, de jugadoras que quieren ganarse el puesto, también, hace que los resultados salgan mejor y más fácil. Y es algo muy bueno que hemos tenido. Pero el factor negativo es que somos un equipo prácticamente nuevo, y para nosotras es más difícil porque no nos conocemos tanto, no tenemos un estilo de juego tan marcado como otros equipos, como el Athletic, por ejemplo, que está haciendo una gran segunda vuelta. Y creo que esto es lo que nos ha perjudicado. Empezamos con muchas ganas y las ganas se mantienen, pero el resto de equipos también evolucionan. Y nosotras necesitamos un poco más de tiempo para conocernos mejor.

En el mercado de invierno llegó Melanie Serrano. Ya la conocías, tú, de tu etapa en el Barça. ¿Qué ha aportado al equipo?

Cuando estaba en el Barça y algún día subía con el primer equipo, coincidíamos. Lo primero que hice cuando la vi fue hablar con ella, explicarle la situación de cómo estaba el equipo, que en ese momento no estaba bien. Hablamos de cómo podíamos mejorar, de cómo lo veía ella. Nos ha aportado positivismo, nos ha hecho ver que nos tenemos que ayudar entre nosotras, que tenemos que estar juntas, que de estas situaciones se puede salir. Y nos ha dado claves a cada una de nosotras para poder dar lo mejor de nosotras en entrenamientos y partidos para poder revertir la situación.

¿Crees que la Liga F es igualada, sacando al Barça de la ecuación?

Sí, es verdad que el Atlético ha dado un salto este año y esto hace que la parte alta, la zona Champions, esté más disputada entre el Levante, el Atlético, el Real Madrid... Y esto también hace que los partidos a finales de temporada sean más interesantes para el espectador. Y pasa lo mismo, aunque no me guste, con la parte baja de la tabla, también muy disputada hasta el final. Ahora un Valencia - Levante Las Planas tendrá más o menos nivel, pero será un partido con alicientes y mucho en juego, y esto siempre es más interesante de ver. La Liga poco a poco va cogiendo fuerza y experiencia. A ver si los equipos de arriba pueden llegar a competir algún día con el Barça, sería muy positivo.

¿Cómo ves al Barça?

Es un equipo muy superior en España, ya se vé. Tienen una plantilla muy amplia, pueden rotar mucho y te van a ganar con las del 'B' o con quien sea. Su nivel es muy alto porque también tienen un club que las ha apoyado y ayudado para lograrlo. La competencia que tienen entre ellas las hace más fuertes y ahora mismo la realidad es que nadie en España puede con ellas, ni el Real Madrid. Pero sí que es verdad que fuera de aquí, en Europa, otros equipos también se están poniendo las pilas, que hay equipos como el Chelsea -o el Lyon- que también tienen jugadoras diferenciales y les pueden hacer daño. La Champions está mucho más disputada y esto engancha al espectador.

Eres un ejemplo de que hay más caminos que triunfar en el primer equipo del Barça para una canterana...

Todo el mundo querría jugar en el primer equipo del Barça, por el proyecto deportivo, por la experiencia y el prestigio, por las condiciones, por los títulos... Yo estoy muy agradecida al club, he estado siete temporadas allí y llevo el ADN dentro, es lo que me han enseñado. Llegar al primer equipo es muy bonito, pero si no lo haces no es un fracaso. Hay muchos caminos para una canterana del Barça y salir de tu zona de confort e ir a otros equipos que son muy diferentes también te hace crecer como jugadora y aprendes mucho. Yo he aprendido a perder. En el Barça estaba acostumbrada a ganar siempre y esto es algo excepcional. Cada una escoge su camino y hay muchas opciones muy buenas y bonitas