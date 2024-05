Arthur, listo para dar el salto

Tras una temporada de transición en la Fiorentina, donde Arthur Melo ha logrado recuperar su mejor nivel, llega la hora de que el Brasileño asuma retos mayores. El plan trazado ha salido a las mil maravillas, Arthur decidió dar medio paso atrás saliendo cedido de la Juventus para dar dos hacia adelante y vaya si los ha dado.

El ex del Barça ha recuperado su mejor versión en la ciudad del Renacimiento donde ha sido la brújula del equipo. En total ha disputado 31 partidos en la Serie A, 22 como titular, algo que le valió para ser incluido en el XI ideal de la primera vuelta de la competición (y veremos si dado el rendimiento repite también en la segunda). Su adaptación al estilo de Italiano ha sido casi perfecto: 92% de acierto en pases, 65% de duelos ganados, 137 recuperaciones… Hasta un golazo de los que levanta a la gente de sus asientos y 3 asistencias.

Regreso

A nadie le cabe duda que el mejor Arthur está de vuelta. Tampoco a la Fiorentina que estaría encantada de retenerle, pero es consciente que el brasileño ahora puede volver al escalón de equipos que le pertenece. El equipo Toscano todavía no se ha pronunciado sobre si ejercerá la opción de compra o no, pero lo bien cierto es que seguramente no se puedan permitir a un jugador como él, más cerca de los equipos Champions.

Actualmente el 60% de la ficha del jugador se paga desde Turín, el otro 40 desde Florencia, un chollo para el conjunto viola que se ha beneficiado del talento del jugador por las circunstancias de la temporada pasada, pero a día de hoy hacer efectiva la opción de compra implica pagar la próxima temporada una cantidad que está fuera de sus posibilidades financieras.

También Arthur quiere asumir nuevos retos tras los méritos de esta temporada, volver a jugar la Champions o incluso quitarse la espinita de disfrutar de la Premier, no haberla podido disfrutar más por la lesión que sufrió en Liverpool es una idea que le sigue rondando la cabeza. También volver a la Juve puede ser una opción interesante si Motta firmara por La Vecchia Signora. Su propuesta de juego encajaría mucho mejor con el estilo de Arthur de lo que lo hacía hasta ahora y podría ser un buen acomodo para él.

De hecho, la Juve accedió a la cesión de Arthur a la Fiorentina a cambio de renovarle previamente para que si la temporada de transición funcionaba tan bien como ha funcionado, no quedara libre y revalorizado a la vez. Esto evidencia la confianza también del equipo transalpino en la posibilidad de que Arthur recuperara su mejor versión. Así ha sido.