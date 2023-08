El Madrid deja a Ancelotti solo ante el peligro tras la lesión de Vinicius

El club no tiene intención de fichar un sustituto al brasileño, que deja el ataque huérfano pese a tener solo tres delanteros para toda la temporada Llueven los ofrecimientos, pero no hay intención de fichar y dejan la responsabilidad en manos del italiano que tendrá que inventarse alguna solución

La lesión de Vinicius Júnior ha roto los esquemas de Carlo Ancelotti. El brasileño estará de seis a siete semanas de baja por la misma lesión que han sufrido en esta misma pretemporada Ceballos y Mendy, bíceps de la pierna derecha, la diferencia es que ellos tienen relevos, pero no el delantero. Su baja deja huérfano el corto ataque que tiene la plantilla blanca, con Rodrygo y Joselu como únicos delanteros para los próximos ocho partidos si la recuperación de su compañero cumple los plazos previstos.

Son muchas las voces en el entorno madridista que avisaban del problema que se le podía presentar a Ancelotti la lesión de uno de esos tres delanteros, sobre todo de uno de sus dos brasileños. Para su desgracia se ha roto el más decisivo de todos, y no tienen reemplazo salvo reubicar piezas en posiciones que no son las suyas. El club filtró que no pensaba reforzar el ataque pese a dejar libre el dorsal ‘9’, y mantiene la misma postura ante la lluvia de ofrecimientos que llegan a sus oficinas para reforzar la delantera.

IRREMPLAZABLE

El Real Madrid deja solo ante el peligro a Ancelotti, que tendrá que inventar soluciones con los jugadores que tiene. La ausencia de Vinicius rompe el esquema diseñado por el italiano, cuyo camino más corto sería poner a Joselu con Rodrygo y mantener el bloque que los ha llevado al liderato. Pero el brasileño no es una pieza más, es el abrelatas ofensivo, el que agita el ataque con sus internadas, el que se echa el equipo a la espalda para amenazar a las defensas rivales. Es irremplazable, pero el club no le buscará relevo y será el técnico el que tenga que poner parches al ataque blanco

Ese papel solo sabe hacerlo Vinicius con permiso de Rodrygo, capaz de internadas imprevisibles, pero mucho más intermitente y con menos influencia en el juego. Ancelotti deberá elegir una media punta para apoyar el ataque, poblando de centrocampistas el equipo. Modric o el olvidado Brahim podrían ser los recursos o, en su defecto, devolver a Lucas Vázquez a su puesto o declarar a Bellingham delantero. El italiano tiene diferentes opciones, pero ninguna se acercará a la aportación de Vinicius, que se perderá los ocho próximos partidos de los blancos.