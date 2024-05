Arthur, de reemplazo de Xavi al pimpón del Calcio

De la sonrisa al batacazo. Son días de contraste en la vida de Arthur Melo. El brasileño, ex del FC Barcelona y ahora cedido por la Juventus a la Fiorentina, no se quedará salvo sorpresa en el conjunto ‘Viola’, que mantenía una opción de compra de 20 millones de euros. No la ejercerán.

Un nuevo batacazo para un jugador que ya había manifestado su deseo de permanecer en Florencia tras un curso marcado por la regularidad. Los 45 partidos que ha disputado en todo el curso eran, para el pivote del finalista de la Conference League, confirmación de que había vuelto. Al menos podría despedirse con su primer título europeo desde que llegó al Viejo Continente.

Porque de cara a esa final, la Fiorentina es favorito en las apuestas de fútbol de Betfair con una probabilidad del 62,5 frente al Olympiacos de José Luis Mendilibar. Claro que a los italianos más les valdría andarse con ojo frente a favoritismos teniendo en cuenta que, en semifinales, el Aston Villa de Emery era también claro candidato a pasar a la final y el resultado final fue un 6-2 para los griegos. Juega a favor de la Fiore que es su segunda final consecutiva de Conference… aunque a favor de Mendilibar también ser la segunda final europea consecutiva tras ganar la Europa League la temporada pasada.

El peso de la ‘etiqueta Xavi’

Ahora a Arthur Melo le tocará buscarse nuevo destino. Comienza otra partida de ‘pimpón’ para el que en su día fue señalado incluso como sucesor de Xavi en el Barça. Melo llegó a Barcelona en 2018. Lo hizo tres años después de que el ahora entrenador del Barça hiciera las maletas rumbo a Qatar. Su huella todavía era profunda en un equipo que, como le pasa a toda escuadra que pierde a una leyenda, siempre está buscando otra nueva que lo reemplace.

Arthur parecía el elegido con un juego de corte similar al de Xavi.

Pero como Xavi solo hubo uno y aquella comparativa acabó dañando al brasileño, quien, tras una buena temporada debut, no cumplió expectativas en la siguiente. El batacazo de la Champions en Lisboa y la necesidad de cuadrar números hicieron el resto: Arthur se marchó rumbo a la Juventus donde comenzó un periplo con más sombras que luces. Con más disgustos que alegrías.

Su dos primeras temporadas con los bianconeri no terminó de asentarse como jugador clave de un equipo que, además, vive instalado en la crisis, lo que tampoco le ha servido para hacerse hueco en los planes de la ‘Vecchi Signora’. En 2022 el club le abrió las puertas para buscarle una cesión, en este caso al Liverpool.

La pesadilla de Liverpool

Fue quizá el punto más oscuro de la carrera de Arthur, con una campaña casi en blanco (sólo jugó un partido) fruto de los problemas físicos que fue arrastrando. Dolencias musculares que le obligaron en otoño a pasar por quirófano y perderse inicialmente tres-cuatro meses que, en verdad, acabaron lastrándole durante toda la temporada.

Ese partido que jugó, lo hizo al inicio de la campaña frente al Nápoles en la Champions. Apenas 13 minutos. Después llegó el largo camino por el desierto, con apenas siete convocatorias más, pero ningún minuto. Los pocos que tuvo con la camiseta de los reds los jugó con el seguido equipo en competiciones de rodaje.

Fue ahí donde emergió la Fiorentina para rescatar a Arthur (apenas 27 años) del agujero en el que parecía metido. Su fichaje por los viola fue un guiño de esperanza para un jugador que esta temporada ha pasado a jugarlo casi todo.

Ya supera los 2.600 minutos y las 30 titularidades en los 45 partidos que ha disputado. Pieza importante, ocurre que la directiva no se ve con capacidad para invertir los 20 millones que le exige la Juve (se tasó en 80 millones cuando firmó por los bianconeri) y ahora deberá buscar nuevo destino dentro de los dos últimos años de contrato que le restan.