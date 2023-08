Las lesiones obsesionan al Madrid

En tres partidos oficiales acumula seis lesionados, dos de ellos de gravedad y larga duración, que merman el potencial de la plantilla Se desconocen las causas, pero preocupa la facilidad con la que están apareciendo en jugadores importantes para el equipo

El Real Madrid ha empezado la temporada con tres victorias, pero el precio que está pagando es demasiado caro. Tiene seis jugadores lesionados en apenas tres partidos, dos de ellos de gravedad como son Courtois y Militao, que sufrieron idénticos percances al romperse la rodilla y pasar por el quirófano. Ambos han dicho adiós a la temporada, hasta el punto de que el club se ha visto obligado a fichar a un portero para sustituir al belga para cubrir una posición tan determinante.

El último en caer ha sido Vinicius Jr., un jugador que marca las diferencias en el campo. Sobre él recae el peso ofensivo de los blancos y su ausencia puede condicionar al equipo dependiendo de la gravedad una vez se conozca el alcance. Lo peor para Ancelotti es que no tiene relevo para el brasileño, en una línea corta de efectivos completada por Rodrygo y Joselu. Otro año en el que los blancos se han hipotecado esperando reforzarse con Mbappé, que al final se quedará en París otra temporada más.

GÜLER, MENDY, CEBALLOS HASTA DESPUÉS DEL PARÓN

Además de Courtois, Militao y Vinicius, Arda Güler, Mendy y Ceballos tampoco se han estrenado esta temporada por lesiones. En el caso del turco el Madrid lo fichó consciente de que tenía un problema en la rodilla. Después de intentar recuperarlo con un tratamiento conservador, decidieron que pasara por el quirófano hace dos semanas para solucionar los problemas en el menisco interno de su rodilla derecha. Estará de baja hasta finales de septiembre como pronto.

Mendy y Ceballos sufrieron lesiones en el bíceps de sus piernas derechas. El andaluz se lesionó al tercer día de pretemporada, el 13 de julio, y su percance afectó al tendón. Lleva más de mes y medio recuperándose, no se le espera hasta después del parón de selecciones hasta mediados de septiembre, ya que no hizo pretemporada. El lateral francés lleva en la enfermería un mes, desde el 27 de julio y, como su compañero, no volverá hasta el encuentro de Liga del 16 de septiembre ante la Real Sociedad siempre y cuando no sufra alguna recaída como ocurrió la temporada pasada.

LOS RELEVOS Y LOS MOTIVOS

En el Real Madrid existe la lógica preocupación por esta cadena de lesiones que ponen a prueba a un equipo que ha perdido piezas claves en su engranaje. Ancelotti confía en la profundidad de la plantilla. Courtois es insustituible, aunque se pueden minimizar daños con Kepa y Lunin. Rudiger es un potente relevo para Militao, y Fran García para Mendy. Ceballos es meritorio en la medular, mientras que Güler es un refuerzo del que se espera lo mejor, pero sin una referencia clara.

El que no tiene sustituto es Vinicius en una plantilla demasiado corta en ataque por esas hipotecas de los dirigentes de esperar a Mbappé. La obsesión por tantas lesiones ya inquieta a los dirigentes madridista. El problema es que no se sabe a qué son debidas. No saben qué está pasando, si son producto de una incorrecta preparación física, a la irregularidad de los terrenos de juego, a un calzado inconveniente, a la mala suerte…