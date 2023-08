El proyecto del Real Madrid arranca con una plantilla descompensada

Ancelotti cede al plan del club que cierra la puerta a más refuerzos, incluso cuando todos esperaban el fichaje de un 9 se reforzaron con otro 1 A cuatro días del cierre del mercado tiene 24 jugadores, 21 reales que no cubre los dos por puesto: 2 porteros, 8 defensas, 8 medios y 3 delanteros

Carlo Ancelotti cede al plan del club, que cierra la puerta a la llegada de más refuerzos, pero la deja abierta a la posibilidad de que algún jugador se vaya. El italiano volverá a tener una plantilla descompensada, como la temporada pasada, aunque si entonces andaba corto de centrocampistas, en esta ocasión es de delanteros. Han dejado vacante el dorsal ‘9’ a la espera de saber si iban a fichar a Mbappé, y cuando todos esperaban que buscarían un relevo al francés en caso de no llegar, ficharon un portero para completar una plantilla con 24 fichas.

Ancelotti tiene 21 jugadores si quitamos a los dos lesionados de larga duración, Courtois y Militao, y a otro con el que no cuenta y que busca una salida antes del cierre de mercado, Odriozola. El italiano no cubre cada posición con dos especialistas como sería su deseo. Sin incluir a los lesionados de largo recorrido, tiene dos porteros, ocho defensas, ocho centrocampistas y solo tres delanteros. Para cubrir las escaseces mira al Castilla, aunque ha demostrado que tampoco confía demasiado en los canteranos.

COMPETENCIA EN EL CENTRO DEL CAMPO

El italiano tiene que hacer frente a una temporada de 10 meses de competición, con el añadido de que la mayoría son internacionales con sus selecciones, lo que supone una carga extra de partidos. Sin Courtois, ha recurrido a reforzar la portería con la cesión de Kepa para disgusto de un Lunin, que seguirá en la suplencia otro año más, y será el sexto sin tener la oportunidad de demostrar si tiene o no condiciones de ser algún día portero del equipo.

La competencia en el centro del campo es máxima. Con decir que Kroos y Modric han comenzado el curso en el banquillo se explica todo. Dos jugadores que no tienen nada que demostrar a los que Ancelotti ha empujado a la suplencia a riesgo de que el croata se enfade y acabe yéndose al fútbol árabe para seguir teniendo continuidad además de firmar su último gran contrato como profesional. En Arabia no lo descartan.

MUCHOS DEFENSAS, POCOS DELANTEROS

La defensa es la línea más compensada con dos jugadores por puesto pese a la lesión de Militao. Las carencias llegan en ataque con solo tres delanteros lo que supone un riesgo en caso de lesiones como se está viendo con Vinicius. Ancelotti tiene que recurrir a centrocampistas ofensivos como Bellingham, Brahim o Güler cuando se recupere para completar esa línea. El italiano está apostando en este arranque por el músculo de los jóvenes, en el que el club ha depositado sus ilusiones de futuro.

Un equipo como el blanco necesita riqueza ofensiva, variedad para hacer frente a rivales que no le van a regalar nada, pero el plan es esperar a Mbappé a costa de limitar un ataque al que le falta un goleador cuyo papel ha asumido Bellingham, aunque no es su especialidad. El reto para el inglés es que le van a exigir que siga marcando goles y cuando no lo haga llegarán los problemas ante la falta de un especialista.