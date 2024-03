La lesión de Courtois trastoca los planes de Ancelotti

Thibaut Courtois ha vuelto a caer lesionado. Después de pasarse toda la temporada en la enfermería a causa de una rotura del ligamento de su rodilla izquierda, el belga ha salido llorando del entrenamiento de este martes. Se ha roto el menisco de la rodilla y estará, al menos, seis o siete semanas de baja.

Cuando se confirmó la primera lesión de Courtois, el Real Madrid se tuvo que mover en el mercado para traer a un portero de garantías. Kepa, que había dado un gran rendimiento en el Athletic y con el Chelsea en su primer año, fue el elegido final. El club inglés lo cedió hasta final de temporada.

El Real Madrid no confiaba demasiado en Andriy Lunin. El portero ucraniano no había superado la decena de partidos en Primera División con el club blanco, por lo que no se le esperaba como titular para todo el año.

Prueba de ello es que Ancelotti apostó por Kepa Arrizabalaga a principio de temporada. El guardameta vasco alternó grandes actuaciones con errores graves, pero seguía teniendo la confianza del técnico italiano, jugando el clásico de la primera vuelta en Montjuïc.

La Supercopa fue el punto de inflexión

Todo cambió en la previa ante el Sporting de Braga. Kepa se lesionó en el abductor y Lunin dejó una gran actuación ante los portugueses (parando un penalti) que le permitió asentarse como el 'número 1' hasta la vuelta de Arrizabalaga. Kepa y Lunin se relevaron en la portería blanca, pero en la Supercopa Ancelotti tomó la decisión definitiva.

La actuación del español en la victoria por 5-3 ante el Atlético de Madrid no convenció a Ancelotti. Kepa erró gravemente en el tercer gol colchonero y el italiano decidió alinear a Lunin en la final ante el Barça.

Desde entonces, el ucraniano ha demostrado seguridad y ha jugado todos los partidos exceptuando el Real Madrid 3-2 Almería, donde Kepa tampoco estuvo demasiado acertado. El encuentro más brillante de Lunin fue en Leipzig, donde fue el gran protagonista del partido realizando varias paradas de mérito.

Courtois: un nuevo contratiempo

A finales de febrero, Thibaut Courtois volvió a ejercitarse con el grupo tras su grave lesión. Los planes del club eran que el belga, al igual que Militao, retornase a los onces a partir de abril, con total precaución y sin arriesgar todavía en los cuartos de final.

Militao y Courtois ya se entrenan con Bellingham / Efe

Este contratiempo ha trastocado la idea de Ancelotti, que había dejado entrever que Courtois sería el titular indiscutible en cuanto volviera a estar disponible. Pese a que según The Athletic la lesión solo sería de 6-7 semanas, el club ha sido conservador con la primera lesión, y probablemente lo va a ser aún más. Teniendo en cuenta el tipo de lesión, el belga no estará al 100% hasta que finalice la temporada.

Aunque desde el Real Madrid se esperaba a Courtois para, en caso de llegar, las semifinales y final de Champions, el buen rendimiento de Lunin deja algo más tranquilo al club, que le quiere rodado para la siguiente temporada.