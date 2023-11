Confirmada la lesión de Kepa

Kepa estará entre dos y tres semanas de baja tras sufrir una lesión muscular en el abductor derecho en el calentamiento ante el Braga Lunin lo sustituyó y salvó al Madrid parando un penalti con 0-0 en su tercer partido como titular: dos porterías a cero y solo un gol encajado

Andriy Lunin tuvo que jugar contra el Sporting de Braga tras la inoportuna lesión de Kepa durante el precalentamiento prepartido. “No es fácil entrar a última hora, pero hay que estar preparado. Cuando te toca, hay que hacer lo que uno sabe. Menos mal que ha salido como ha salido”, suspiraba el ucraniano al final del choque, en el que fue uno de los grandes protagonistas del triunfo. Paró un penalti a los 4 minutos de juego que hubiese supuesto afrontar la séptima remontada blanca de la temporada, de las que ganó cuatro, empató una (Sevilla) y perdió la otra (Atlético de Madrid).

"No hay mucho que contar en el penalti. Quiero agradecer la ayuda al entrenador de porteros. Es una parada de los dos”, subrayaba con humildad el ucraniano, al que Ancelotti ha relegado de nuevo a la suplencia pese a la grave lesión de Courtois. La lesión del belga le abría la oportunidad de jugar, pero el club decidió cerrarle la puerta negociando a toda velocidad la cesión de Kepa. Una situación curiosa, ya que Ancelotti ha dado la titularidad al portero que pertenece al Chelsea, y deja en el banquillo al que lleva cinco temporadas en la nómina del club esperando que le dejen demostrar si merece o no seguir en el equipo.

LOS DOS ACABAN CONTRATO EN JUNIO

El ucraniano solo ha jugado tres de los 16 partidos de su equipo, en los que ha dejado unas excelentes sensaciones. Ha transmitido seguridad con paradas salvadoras en Bilbao (0-2), Almería (1-3) y contra el equipo portugués (3-0). Llama a la puerta de Kepa, cuyo estilo no acaba de convencer por su debilidad en el juego aéreo, y ya hay voces en el entorno madridista que reclaman más visibilidad para un portero que llegó con la vitola de ser el mejor del Mundial Sub-20 en 2019. Su progresión provocó una dura pugna en el mercado que acabó ganando el club madridista, que no le da la oportunidad de demostrar sus condiciones.

Sin embargo, Lunin no hace reproches a nadie, asume su rol e incluso se muestra agradecido: “Estoy bien y en el mejor club del mundo. Todo el equipo me ayuda día a día y trabajo con los mejores”. El ucraniano acaba contrato el próximo mes de junio y muchos equipos se lo empiezan a rifar después de crecer en el club blanco, donde le ha costado, pero ha aprendido a convivir con la presión. Kepa debería volver al Chelsea, salvo que el Madrid haga frente a los 25 millones de euros que reclaman los ‘blue’ por el traspaso. Pero la realidad es dura para ambos, sigan o no de blanco, Courtois volverá a ser indiscutible cuando supere su grave lesión de rodilla.