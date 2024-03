Grimaldo y su sorprendente ídolo de la infancia: "Es el mejor lateral de los últimos años"

Alejandro Grimaldo es el lateral de moda en Alemania. El jugador del Bayer Leverkusen lleva 11 goles y 11 asistencias esta temporada en el líder de la Bundesliga. En una entrevista con Fabrizio Romano, Grimaldo ha hablado sobre su fichaje por el club alemán, su relación con Xabi Alonso y sus ídolos de la infancia.

"Mi ídolo de la infancia era Messi, para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Crecí en la Masia y lo veía jugar en el primer equipo. Y de lateral me gustaba mucho Marcelo. Cuando estaba creciendo lo veía en el Madrid y es el mejor lateral de los últimos años. Es con el que me he identificado más".

Xabi Alonso, el entrenador de moda

Grimaldo ha elogiado todas las facetas de Xabi Alonso como entrenador. "Para mí es un entrenador muy especial. Vine por él, me trata muy bien y me ha ayudado a adaptarme rápido. Sabe cómo explicar cada consejo, cómo tratar a los jugadores, exigirles pero dándoles confianza".

El lateral alaba la forma de llevar el vestuario del exjugador del Real Madrid. "Tiene la capacidad para hacer que el vestuario esté unido. Tenemos 15 jugadores que podrían ser titulares, y consigue que no haya problemas, que todos vayan a una. Habla con la gente como un amigo, no como un enterenador, pero en el campo sí es diferente".

"Se nota que ha sido jugador hace poco porque sabe cómo tratarnos. Lo ha ganado todo como jugador y nos ayuda en momentos de presión. Va a marcar una época" ha señalado el excanterano del Barça, que ya explicó a The Athletic que le habría gustado "tener un entrenador como él cuando tenía 20 años", en clara