El reto inédito de Dani Olmo en el Bernabéu

Dani Olmo llega en forma al Santiago Bernabéu después de lograr el golazo de la jornada en la Bundesliga. El futbolista español vivirá un partido muy especial ante el Real Madrid. Y es que será la primera vez que juegue en el estadio blanco, donde no lo ha hecho nunca, ni siquiera con la selección española.

Es por ello que llegará acompañado de una veintena de familiares y amigos que se han desplazado expresamente para estar a su lado. Una motivación extra para un jugador que, de hecho, solo ha disputado un partido en territorio español en competición de club. Fueron 79 minutos en San Sebastián ante la Real Sociedad, en febrero de 2022, partido correspondiente a la Europa League.

Curiosamente, tras el encuentro ante el Real Madrid, Olmo volverá a jugar con España en el Bernabéu el próximo 26 de marzo en un amistoso ante Brasil. El internacional español, pues, llega cargado de motivación para remontar el 0-1 de la ida de octavos: "Es complicado meterle mano al Madrid en el Bernabéu, y más en la Champions, donde las noches ahí... Pero al final no hay mayor motivación que ganar ahí y vamos con esa mentalidad. Es una oportunidad, no va a ser fácil, pero el resultado de la ida no es tan malo, tenemos noventa minutos y podemos eliminarles".

Dos años sin perder en casa en Europa

Lo cierto es que el Real Madrid no pierde en casa desde el 8 de abril del año pasado, cuando cayó 2-3 en la Liga ante el Villarreal. Si miramos la Champions, la última derrota madridista ante su afición fue en los cuartos de final ante el Chelsea el 12 de abril de 2022, que se impuso 2-3, con prórroga incluida, aunque los blancos pasaron a semifinales y acabarían ganando el trofeo.

Dani Olmo tiene, pues, un reto mayúsculo por delante en el que será su estreno en un estadio tan imponente como el Santiago Bernabéu. A sus 25 años, está preparado para ello y tiene la máxima ilusión por lograr una victoria histórica con el RB Leipzig. Desde Barcelona tendrá a muchos culés apoyándole, recordando que Olmo se formó en La Masia.