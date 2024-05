Guardiola alucina con Ortega: "Es uno de los mejores que he visto en mi vida"

Stefan Ortega deslumbró a todo el mundo en el partido ante el Tottenham. Entró por la lesión de Ederson y firmó una actuación espectacular, con una parada antológica en un mano a mano ante Son que, a día de hoy, vale un título de la Premier League.

Pep Guardiola no se lo pensó dos veces a la hora de alabar al guardameta alemán tras el partido. "Él ha salvado las acciones, de otra forma el Arsenal sería campeón de la Premier League. En el uno contra uno, es uno de los mejores porteros que he visto en mi vida", afirmó el entrenador del Manchester City.

Los cambios de De Bruyne y Ederson

"Ahora estoy cansado, relajado y mañana empezaremos a pensar en el West Ham", dijo el técnico sobre su estado de ánimo. "Estábamos muy contentos en el vestuario, pero los jugadores saben que esto no está hecho... No vi ninguna celebración extra y ellos saben que esto va a ser duro. Necesitamos a toda la gente allí en el Etihad Stadium el domingo", explicó Pep.

Sobre los cambios de De Bruyne y Ederson, el entrenador 'sky blue' también se encargó de aclararlos: "De Bruyne tiene un problema en el tobillo y Ederson sufrió un golpe en el ojo. Lo tiene hinchado, no ve bien. Vino el médico y me dijo que no podía ver bien, que había que cambiarlo".