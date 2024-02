El futuro de Xabi Alonso: "Ni Bayern, ni Liverpool, ni Real Madrid..."

Xabi Alonso será uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes la próxima temporada. El técnico donostiarra está entre los más pretendidos de toda Europa gracias a su histórica temporada en el Bayer Leverkusen, una gesta impensable que hace que muchos equipos empiecen a suspirar por el entrenador.

El técnico siempre ha mantenido firme su intención de seguir en el Bayer Leverkusen, al menos hasta final de temporada. Xabi Alonso quiere asegurar primero la conquista de una heroica Bundesliga antes de plantearse su futuro más inmediato.

Sin embargo, muchos equipos han empezado a llamar a la puerta del entrenador para que valore sus propuestas en los últimos meses. Clubes de la entidad del Bayern de Múnich, el Liverpool o incluso el Real Madrid están interesados en contar con Xabi Alonso, un entrenador que promete estar entre los mejores del mundo durante las próximas temporadas.

"Ni Bayern, ni Liverpool, ni Real Madrid..."

Muchos han empezado a especular sobre el futuro de Xabi Alonso, entre ellos Lothar Matthäus, el legendario jugador alemán. El que fuese jugador del Bayern de Múnich ha avalado al donostiarra como sucesor de Tuchel a final de temporada: "Xabi Alonso tiene que encabezar la lista del Bayern por su currículum, su autoridad y su exitoso trabajo en el Leverkusen. No se me ocurre ningún entrenador en Europa ni en el mundo que encaje mejor en el Bayern de Múnich que Xabi Alonso", ha explicado.

A pesar de que considere al donostiarra como el mejor candidato posible para los banquillos bávaros, Matthäus reconoce que Xabi no está pensando en cambiar de aires, por ahora: "Pero Alonso está centrado en el Bayer Leverkusen y creo que eso es bueno. Xabi Alonso aún no está interesado en el Bayern de Múnich, ni tampoco en el Liverpool o el Real Madrid. Solo le interesa ganar tres títulos con el Leverkusen en los próximos dos meses y medio", explica.

Lothar ha explicado los motivos por los cuales Xabi Alonso es el candidato perfecto para suceder a Tuchel como entrenador: "Igual que fue como jugador, es ahora como entrenador. Es fiel a su carácter. No tiene presión y puede tomarse las cosas con calma. Puede que su sueño sea entrenar algún día al Bayern, al Liverpool o al Real Madrid. Pero, en mi opinión, aún no ha terminado en Leverkusen. Xabi no es alguien que se deje llevar por los grandes nombres, ha celebrado demasiados éxitos como jugador para eso", reconocía.