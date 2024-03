El Chelsea tienta a Modric y a Kroos

El Chelsea no atraviesa un buen momento en la Premier, donde ocupa la undécima plaza pese a invertir mil millones en fichajes desde que el multimillonario Todd Boehly comprara el equipo en 2022 a Roman Abramovich por la cifra récord de 4.989 millones de euros, afectado por la polémica tras el estallido del conflicto bélico entre su país, Rusia, y Ucrania.

Modric y Kroos en un entrenamiento / Efe

Desde la llegada de Boehly el club londinense ha fichado 34 jugadores, pero no están dando el resultado esperado. El excéntrico multimillonario ya no sabe qué hacer para rentabilizar su apuesta y se ha fijado en dos jugadores veteranos del Real Madrid, Luka Modric y Toni Kroos, a los que ha invitado a sumarse a su proyecto el próximo verano. Consciente de que ambos acaban contrato con el Real Madrid, y que todavía no han cerrado sus renovaciones, Boehly hizo referencia al interés que tiene por ambos jugadores.

INTERESADO EN SU EXPERIENCIA

Empezó por el croata, que con 38 años no tiene clara su continuidad en el equipo madridista. “Me gustaría traer jugadores con experiencia que marquen la pauta. Me pregunto si Modric se convertirá en agente libre este verano. Entonces, ¿querría venir a jugar un año más a la Premier?”, dijo en ‘TalKSport’. Una sugerente propuesta para el centrocampista croata, cuyo objetivo es seguir competiendo al máximo antes de acabar en una Liga menor.

Luego le tocó tentar al alemán: “Tiene 34 años. ¿Quiere ponerse a prueba a su edad? Pues que venga aquí y ayude a esta joven plantilla”. Kroos es un caso diferente al de Modric. Quiere dejar cerrada su renovación antes de embarcarse con su selección en la Eurocopa que se celebra este verano en su país, pero el club blanco le ha remitido a final de temporada, dejando un resquicio a Boehly para intentar convencerlo.

El Chelsea les ve como una oportunidad de mercado y estaría en disposición de mejorar las ofertas de renovación del Madrid, aunque es poco probable que alguno de los dos jugadores acepte. En todo caso, el Madrid está intentando renovar sí o sí a Kroos, aunque en el caso de que no haya acuerdo, el futbolista alemán podría retirarse ya después de disputar la Eurocopa con Alemania. Todo indica, pese a todo, que Kroos podría verse con fuerzas para continuar un año más.

En cuanto a Modrid, el croata podría tener una oferta para incorporarse al cuerpo técnico de Ancelotti una vez finalizada la temporada. Modric sí que estaría en disposición de continuar su carrera y, por ello, el Chelsea le tienta. Habrá que ver si decide seguir jugando porque también va a tener propuestas importantes de Arabia Saudí.