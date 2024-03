La Eurocopa frena la renovación de Kroos

Toni Kroos es un verso libre dentro del Real Madrid. Su fútbol, su jerarquía dentro del campo y sus opiniones fuera nunca dejan de sorprender. El año pasado alargó su renovación hasta el último momento y ahora es el club el que hace lo mismo. El jugador habría instado a los dirigentes blancos a cerrar el acuerdo por un año más, pero se habría encontrado con una negativa, según Inda en ‘El Chiringuito’, que le habría emplazado a final de temporada para tomar la decisión de si llegan o no a un acuerdo.

Florentino Pérez no espera a nadie / Efe

Ya se sabe que a Florentino Pérez no le tiembla el pulso ante las ‘vacas sagradas’ del vestuario. No dudó en vender a Cristiano cuando insistió en una subida salarial, como con Ozil, o el último caso de Sergio Ramos, que quiso jugar al gato y al ratón para acabar fuera de la ‘madriguera’. Cuando el sevillano quiso aceptar la oferta de renovación, se encontró con que había caducado. Ahora es Kroos el que puede seguir los pasos de los que fueron sus compañeros.

SORPRENDIDOS

En el Real Madrid sorprendió la decisión de volver a jugar con su selección después de retirarse en 2021. Respetó su elección, pero tampoco gustó que con 34 años camino de los 35 cambiara de opinión. Lo entienden porque se juega en Alemania, porque se lo ha pedido el seleccionador Julián Nagelsmann y por qué la ‘Die Mannschaft’ atraviesa una crisis futbolística precisamente en vísperas de su Eurocopa.

Kroos con Alemania / Efe

Kroos se verá obligado a esperar los tiempos que ahora marca el Real Madrid siempre y cuando mantenga su idea de renovar por una temporada más. No hay que descartar que sea el propio jugador el que acabe cambiando de opinión, después de dos años amenazando con retirarse si su rol no fuese el mismo al de los últimos años. Es el jugador mejor pagado de la plantilla, pero podría recibir una oferta a la baja que igual no le convence.

El Madrid congela la continuidad del alemán, que, en cualquier caso, dejará de ser el jugador mejor pagado con la llegada de Mbappé. Su rendimiento sigue siendo alto pese a sus 34 años. Mantiene su jerarquía dentro y fuera del campo y es uno de los arquitectos en los que Ancelotti cimenta el juego del equipo. Ya se sabe que en el planteal blanco bajo la presidencia de Florentino Pérez todos los jugadores son necesarios, pero ninguno es imprescindible. Y si no, que se lo pregunten a muchos de los que escribieron la historia del equipo en la última década.