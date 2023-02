Luka Modric quiere seguir y Toni Kroos se lo sigue pensando

El croata insiste en su deseo de continuar en el Real Madrid en un mensaje en sus redes sociales tras ganar el Mundial de Clubes La situación del alemán tampoco refleja mayores novedades después de asegurar que no tiene aún una respuesta a la oferta de renovación

No hay ninguna novedad sobre la continuidad de Luka Modric y Toni Kroos en el Real Madrid. Ambos terminan contrato el próximo 30 de junio, pero sus posiciones son diferentes. Mientras que el croata, 37 años, vuelven a dejar clara su ilusión por renovar una temporada más, el alemán, 33, mantiene en vilo al madridismo asegurando que todavía no ha tomado una decisión sobre la opción de aceptar o no la propuesta de alargar una año más su relación.

“Este club me hace muy feliz. Campeones del Mundo. Hala Madrid”, escribió Modric en sus redes sociales. Una declaración más que suma a su deseo de seguir defendiendo la camiseta blanca. A primeros de octubre ya dejaba patente su ilusión de continuar pese a quedar toda la temporada por delante: “¿Renovar? Claro que me gustaría quedarme, pero soy consciente de que tengo una edad y el club debe buscar lo mejor para el equipo. Yo estoy bien y mientras me sienta importante, como estoy haciendo, me gustaría quedarme”.

SIGUEN SIENDO IMPRESCINDIBLES

El caso de Kroos es exactamente el mismo, aunque el alemán tiene otra visión sobre su situación como dijo tras ganar su sexto Mundial de Clubes, que le convierte en el jugador con más títulos en esta competición. “Sigo pensándome mi futuro. Siempre estoy en contacto con el club. Llevo quince años en el fútbol y siempre digo que lo mejor es decirlo de manera oficial. Hay diferentes cosas a pensar si quieres seguir o no. No va a llevar muchos meses la decisión. Es una gran relación con el Madrid y ni esta parte ni la otra hacemos tonterías”.

Kroos y Modric forman ya una pareja mítica en la historia del Real Madrid. Han ganado todos los títulos posibles con ellos en el centro del campo. Llevan nueve temporadas juntos, se complementan y se conocen de memoria. Para Ancelotti siguen siendo imprescindibles, aunque tenga que dosificarlos para tenerlos frescos en los partidos más importantes. De los 34 encuentros disputados por los blancos este curso, los ha alineado juntos en 12 y han ganado 11, marcando 36 goles y encajando 12. Números que refrendan la influencia que siguen teniendo para el Real Madrid.