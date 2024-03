Kovacic no tiene dudas: "Entiendo por qué consideran a Guardiola el mejor de la historia"

Mateo Kovacic no se acuerda mucho de Zinedine Zidane. El actual futbolista del Manchester City, que también defendió la camiseta del Real Madrid entre 2015 y 2018, concedió una entrevista a 'Sportske Novosti' en la que dejó entrever que, como mínimo, no guarda muy buen recuerdo del técnico francés.

En ese periodo, el Real Madrid ganó tres Champions League seguidas (2016, 2017 y 2018). Pero Mateo Kovacic no sumó ni un solo minuto en ninguna de las tres finales. Sin demasiada importancia en el grupo, tras la final de Kiev contra el Liverpool pidió salir y se marchó cedido al Chelsea en busca de oportunidades. Finalmente, el conjunto londinense lo fichó el verano de 2019 a cambio de 45 millones de euros.

El internacional croata, que también pasó por las filas del Dinamo de Zagreb (club en el que debutó como profesional) o el Inter de Milán, se olvidó de Zidane cuando le preguntaron por sus entrenadores favoritos.

"GUARDIOLA FUE EL QUE MÁS ME IMPRESIONÓ"

"De cada entrenador se aprende algo. Gracias a Dios tuve entrenadores realmente excelentes. Lo pasé muy bien con Sarri, y estoy especialmente conectado con Tuchel, con el que di un paso adelante, también ganamos la Champions con él. Pero Guardiola fue el que más me impresionó y entiendo por qué muchos lo consideran el mejor entrenador del mundo, quizás de la historia del fútbol", señaló sobre el de Santpedor.

El croata llegó al Etihad avalado por el catalán, que no es poco. La salida de Ilkay Gündogan al FC Barcelona como agente libre el pasado verano obligaba al City a moverse en el mercado, y no dudaron en ir a por él. Guardiola pidió expresamente su fichaje y los 'sky blues' pusieron 25 'kilos' encima de la mesa del Chelsea.

PRIMERA CAMPAÑA EN EL CITY

Pese a no ser titular indiscutible, Kovacic está completando un buen primer curso en el City. Hasta la fecha, ha disputado 1.990 minutos repartidos en 33 partidos, en los que ha marcado dos goles y ha repartido un pase de gol. Pero es autocrítico. "Si no estoy al nivel que él espera, me iré al banquillo y esa es la relación justa. Las ambiciones son grandes, hay condiciones para lograr los objetivos y por eso está bien esperar siempre lo máximo de nosotros. Es en el ritmo brutal donde tenemos el éxito, y es genial para el grupo porque todos los jugadores se sienten parte del proyecto", destacó.

Mateo Kovacic conduce el balón frente a Harvey Elliot / @mateokovacic8

"Debo reconocer que siento una gran satisfacción y motivación cuando me dice que he hecho bien lo que me pidió. Cuando ves a un entrenador que lo ha ganado todo, y que muchas, en cada entrenamiento, en cada partido, cada día, de hecho, muestra tanta pasión, entusiasmo por nuevas ideas, nuevas prácticas, entonces ese entusiasmo te llena constantemente con nueva energía y te motiva", volvió a elogiar a Guardiola.