Asensio, Ceballos, Rudiger y Nacho, suplentes con razón

Secundarios habituales de Ancelotti, a los que ha recurrido el técnico en los últimos partidos para cubrir las bajas, pero no han respondido Ninguno ha asumido responsabilidades y se han limitado a ser comparsas para debilitar a un equipo que ha encajado ocho goles en tres partidos

Se ha cuestionado la gestión de la plantilla que está haciendo Carlo Ancelotti esta temporada, en la que se ha apoyado en 18 jugadores de los 23 que componen la plantilla. Seis de esos 18 han sido suplentes habituales, los ha utilizado por necesidad para cubrir bajas o dar descansos a los otros 12 fijos entre los que se encuentra Mendy, que lleva media temporada en la enfermería. Asensio, Ceballos, Rudiger, Nacho, Lucas Vázquez y Lunin forman ese bloque de secundarios a los que Ancelotti ha tenido que tirar de ellos más de lo deseado en esta recta final. Su irregular rendimiento da la razón al italiano por el rol de secundarios que les ha concedido.

Ancelotti ha tenido que recurrir a estos seis jugadores en los últimos partidos para cubrir las bajas de los Courtois, Alaba, Carvajal, Tchouameni, Kroos, Modric, Camavinga, Benzema, Rodrygo, o Vinicius sin responder plenamente a las exigencias que supone defender la camiseta blanca. La irregularidad ha sido la nota predominante de todos ellos en sus apariciones, a la que se han sumado jugadores como Militao o Tchouameni, hombres de garantía que tampoco han conseguido dar solidez al bloque con la ausencia de los habituales.

DESAPARECIDOS EN ANOETA

Ante la Real Sociedad, Asensio no apareció ofreciendo esa versión gris del jugador que no se implica en el juego salvo que le buscan o el balón llega a su zona. Esa falta de liderazgo le condena siendo un futbolista con condiciones para echarse el equipo a la espalda pero que no asume. Ceballos también se perdió en el centro del campo. Tampoco asumió galones pese a que se desgastó sin balón más de lo que él hubiese deseado, pero se alejó de esa función de generar juego para enganchar la medular con el ataque. Mariano es uno de los olvidados de Ancelotti. Dejó constancia de por qué no entra en los planes del equipo en su primer partido de titular esta temporada.

La pareja formada por Nacho y Rudiger en la banda izquierda volvió a ser permeables como lo fueron ante el Girona. Ambos se emplean solo en defender y no aportan nada al juego cuando el equipo recupera la pelota. A eso se suma dudas en la salida del balón desentendiéndose del juego cuando lo consiguen. Para desgracia, Militao se ha sumado a esa verbena defensiva de los blancos en los últimos tres partidos, en los que han encajado ocho goles, que delatan esa inseguridad que contagia a todo el equipo. Lucas Vázquez se salva, porque sí aporta con el balón en los pies, se implica y da aire al ataque.