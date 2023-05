Nacho: "Es una Liga muy difícil donde no hemos estado a la altura"

El defensa del Real Madrid se mostró crítico con su equipo tras una nueva derrota "Fuera de casa no estamos demostrando el nivel que debemos en una competición como la Liga", explicó el español

El español Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, se mostró muy crítico con el nivel de su equipo en una Liga "difícil" en la que no han "estado a la altura" porque no han puesto la "intensidad" necesaria, "sobre todo fuera de casa".

"Siempre intentamos salir a ganar, pero fuera de casa no estamos demostrando el nivel que debemos en una competición como la Liga. No poniendo intensidad te gana cualquier equipo. No digo que la Real sea cualquier equipo, pero es una Liga muy difícil donde no hemos estado a la altura", dijo en Movistar+ tras el encuentro.

"Errores defensivos. Los llevamos teniendo durante varios partidos, sobre todo en la Liga. Y en un campo como este, que aprieta mucho, y con uno menos es muy complicado", explicó sobre la derrota 2-0 contra la Real Sociedad.

Eso sí, Nacho pide a su afición que confíen en ellos de cara a la final de la Copa del Rey del sábado y a las semifinales de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

"No hay que tener dudas. A principios de temporada hubiéramos firmado estar así a estas alturas, aunque mejor en la Liga", comentó.

Además, valoró la expulsión de su compañero Dani Carvajal por doble amarilla. "Es una acción dura. No sé si le toca. Para lo que ha sido el partido, ha sido determinante", aseguró.