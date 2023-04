Ancelotti levanta la voz: "Mi gestión está siendo fantástica"

“Si ganamos la Copa del Rey, en dos temporadas habremos ganado todos los títulos posibles que algunos no ganan en una vida” “Me entristece la situación del Chelsea en la Premier, pero lo respetamos, su nivel individual es muy alto y estarán motivados”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reivindicó su trabajo antes de la eliminatoria ante el Chelsea asegurando que merecieron ganar la Champions de la temporada pasada y que si ganan la Copa del Rey habrán ganado en dos temporadas todos los títulos posibles que “otros no ganan en una vida”. El italiano no se fía del Chelsea, aunque le entristece su mala situación en la Premier, pero destaca que tiene “grandes individualidades” y que la eliminatoria se decidirá en Stamford Bridge, aunque espera obtener un buen resultado para acudir con más garantías a Londres.

“Mi gestión está siendo fantástica”, decía el italiano pidiéndole una 'posdata' a su jefe de prensa cuando daba por finalizada las preguntas con un “espera”: “Este equipo está bien trabajado, en dos temporadas ganaremos todas las competiciones posibles si nos llevamos la Copa del Rey. Hay equipos que no lo ganan en una vida”. También introdujo un latiguillo cuando le preguntaron que, a diferencias del año pasado, ahora se jugarán su pase a la final jugando la vuelta fuera de casa: “Será distinto. Debemos aprovechar que jugamos primero aquí, aunque la vuelta es siempre decisiva. Pero el año pasado merecimos ganarla. Estoy convencido. Si remontas los partidos en los últimos minutos demuestras que tienes confianza, que no pierdes la motivación y que tienes energía para ganar, porque el partido no acaba hasta que pita el árbitro. Espero merecer ganarla también este año”.

UN PARTIDO DE 180 MIMUTOS

“Nuestra mentalidad es que jugamos un partido de 180 minutos. El primero no es decisivo, pero sí nos puede dar ventaja para manejar mejor la vuelta. Estamos motivados e ilusionados de volver a la Champions y con ganas de vivir otra noche mágica en el Bernabéu”, subrayaba el italiano. Reconocía estar “triste” por la situación del Chelsea: “Tengo un recuerdo maravilloso de este club, soy un fan más suyo”. Y también que la eliminatoria del año pasado “ha sido de los momentos más difíciles junto a la del City”. “Sufrí mucho, porque teníamos mucha ventaja, pero lo pasamos muy mal”, agrega y añade: “Les respetamos pese a no pasar por un buen momento, aunque en este tipo de partidos tienes una motivación tan grande que sacas lo mejor. Las individuales que tiene es de un nivel muy alto”.

Ancelotti aseguraba que “Valverde está bien y se ha entrenado muy bien”, y mandaba un mensaje a quien quiera escucharlo: “Lo conocemos muy bien. Tiene una cualidad humana extraordinaria, especiales, pero no quiero comentar lo que ha pasado”. No aclaró si jugará con tres delanteros, solo que se “focaliza en hacer un partido completo y atacar como lo hicimos contra el Barcelona”. Agregó que “Vinicius está imparable”, y que no estudia a los rivales que lo deja todo a “su inspiración porque es un jugador que no para, tiene una continuidad espectacular”. Por último, aseguró que la gestión de la plantilla es fácil: “Este es un grupo que se encuentra bien entre ellos. Entienden bien cuál es el momento de hacer bromas y de ser serios”.