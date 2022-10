¡Se aviva el fuego! Crisis interna del PSG

Una crisis que el club arrastra desde hace meses y que ha detonado aún más con la infelicidad de Mbappé en París Discrepancias internas entre Luis Campos y Nasser Al-Khelaïfi y Antero Henrique

El pasado 11 de octubre estalló la noticia de que el crack francés, Kylian Mbappé, se había cansado del PSG a los tres meses de firmar una renovación y un contrato súper millonario con el conjunto parisino. Una noticia que intentó apaciguar el club francés de manera inmediata. Sin embargo, Luis Campos añadió más leña al fuego.

Si bien el consejero deportivo del conjunto parisino reconoció en la previa ante el Benfica que el delantero no le había comentado nada sobre una posible salida en el mercado de fichajes de enero, Campos reconoció que no podía confirmar si Mbappé era o no feliz en la capital francesa.

Una crisis que el club arrastra desde hace meses. El PSG hizo movimientos a última hora antes del cierre del mercado de fichajes, que más tarde fueron cuestionados. Según afirmó l'Equipe, Luis Campos realizó una oferta por el jugador valenciano, Carlos Soler, de 18 millones de euros, que no fue la única que recibió el Valencia. Horas más tarde, el club che recibió otra oferta de París, esta segunda llegó de Antero Henrique, en busca de materializar una cesión con opción de compra incluida.

Dos directores deportivos del mismo club, que realizaron dos ofertas totalmente distintas por un mismo jugador, donde se ve claramente que no todos reman en la misma dirección.

Ahora, también se conoce que la relación entre Nasser Al-Khelaïfi y Luis Campos no es para nada buena. Al Khelaïfi no olvida que Luis Campos, contactado por el club blanco en agosto de 2021, fue una de las personas que intentó llevar al atacante francés al Santiago Bernabeu.

Días después de la renovación de Mbappé se generó otra de las disputas internas, concretamente en relación a la elección del nuevo entrenador del conjunto parisino. Al Khelaïfi quería traer a Thiago Motta para suceder a Pochettino al mando de los banquillos, sin embargo, Campos únicamente contempló la opción de Galtier, técnico que ahora ha estallado con todo este revuelo.

“Lo primero es que hay que tener maestría, experiencia y cierta edad para gestionar todo esto en el mejor de los casos. Lo que quiero decirte es que nunca habláis de fútbol. Estoy aquí, soy el entrenador del PSG, estoy orgulloso y feliz por ello, y finalmente me doy cuenta de que partido tras partido, conferencia tras conferencia, tenemos que hablar un minuto de fútbol en una conferencia de diez minutos. Y cualquier cosa que os diga, no me creéis porque escribís lo contrario y decís lo contrario. Yo digo que va bien, que estamos unidos y escribís lo contrario. No estoy aquí para comentar rumores. Sobre Kylian, hubo rumores que salieron la tarde del partido, Kylian tuvo la mejor de las respuestas, jugó bien y fue elegido el mejor del partido. Tengo muchos defectos, pero soy muy honesto, no te miento. Para responderte a lo de Kylian, no he hablado de el rumor, he visto a Kylian muy serio en la preparación del partido”, comentó el técnico del PSG en la previa al partido contra el Olympique de Marsella.