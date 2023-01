Rico Lewis, el nuevo Philipp Lahm de Guardiola

El inglés, con tan solo 18 años, se ha convertido en una pieza importantísima en los esquemas del Manchester City "Tenemos un lateral derecho increíble para los próximos años", añadió Pep, aunque para él es algo más que un lateral

Guardiola vio en Philipp Lahm, un lateral de toda la vida, el complemento ideal a su pivote tradicional. Con él pegado al mediocentro, los interiores cogían más altura, la salida de balón era más limpia y menos 'presionable' y el extremo tenía todo el carril para probar el uno contra uno. Se acabó el lateral que doblaba al extremo.

Una variante táctica que empleó Pep también con Kimmich, un pivote reconvertido en lateral para meterse mucho por dentro y ser uno más en el centro del campo. Desde entonces, desde que Guardiola vio en la posición de lateral algo más que un jugador que llegue a línea de fondo, la importancia en su libreto ha ido in crescendo. Se han convertido en cromos capaces de jugar en distintas posiciones.

La inteligencia táctica de los laterales de Pep

O el izquierdo o el derecho. Siempre uno de los dos se convierte en un interior más en salida de balón si el equipo lo precisa y el otro se queda como falso central en una línea de tres. Inteligencia táctica al poder para determinar cuándo meterse por dentro y cuando esperar por fuera.

Lo hemos visto durante muchos meses con Walker y Cancelo. Ninguno de los dos estaba pegado a banda cuando el City atacaba, sino que el portugués era uno más en el centro del campo mientras que el inglés acostumbraba a quedarse a la misma altura que los dos centrales. Apenas se prodigaba en ataque. Cuando tocaba replegar, Cancelo volvía a la línea de cuatro como un lateral más.

Hasta ahora, los dos eran inamovibles en el once, especialmente un Cancelo que se había convertido en un jugador capaz de jugar en casi todas las posiciones. Pero ahora ha llegado Rico Lewis, un lateral que parece estar hecho a medida para este Manchester City y que ha trastocado todos los planes de Pep. Porque es inteligente, sabe en todo momento donde ubicarse, tiene precisión en el pase (ningún joven tiene mayor precisión que el inglés con un 93,9% de acierto), se mueve como pez en el agua del lateral al interior y, además, tiene todas las virtudes de un carrilero contemporáneo.

Con tan solo 18 años, es el tesoro de Guardiola, que ha necesitado de Aké para contrarrestar su presencia. El joven jugador es un interior más cuando el equipo lo necesita mientras que es el neerlandés, el teórico lateral zurdo, es el que se queda en la base de la jugada y forma junto a los otros dos centrales en salida de balón.

Lluvia de elogios de Guardiola a Lewis

Lo cierto es que la presencia de Rico Lewis es la más visible herencia de Pep en la cantera 'citizen'. El inglés encarna el rol del lateral específico que quiere Guardiola y es por ello que el técnico no ha tardado en darle todas las oportunidades del mundo. Ya encadena dos titularidades ante rivales como Tottenham y Wolverhampton, aunque su gran actuación llegó en el duelo de copa ante el Liverpool. "Tengo la sensación de que sin Rico Lewis no habríamos jugado como hemos jugado", aseguró Guardiola.

Pero sus elogios hacia su jovencísimo lateral no se quedaron ahí: "Aquí no regalamos nada a nadie. Desde el primer día de pretemporada nos dimos cuenta de que tiene algo especial. Todos jugaron bien, pero cuando Rico Lewis entró Rodri jugó mejor, Kevin jugó mejor. Tiene el talento para hacer esto. Desde que regresamos está jugando y ha sido fundamental. Tiene esa habilidad, y no es fácil encontrarla", precisó el técnico de Santpedor tras el duelo ante el Chelsea, donde Lewis entró en la segunda mitad y lo cambió todo. El técnico ha encontrado a su Lahm inglés. Y no lo va a desaprovechar.