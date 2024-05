"Tuchel cometió uno de los mayores errores del mundo del fútbol"

La remontada del Real Madrid al Bayern de Múnich sigue dando de que hablar en todo el mundo. Owen Hargreaves, exfutbolista del conjunto bávaro campeón de la Champions en 2001 ha sido muy crítico con Thomas Tuchel por haber substituido a Harry Kane del encuentro.

El delantero inglés no estaba teniendo su mejor día, muy vigilado de cerca por Antonio Rüdiger, pero que sí que conseguía proteger y bajar algunos balones cuando los madridistas asediaban a Neuer. A falta de seis minutos para llegar al 90, Tuchel decidió substituir al inglés para dar entrada a Choupo-Mouting, algo que según el exfutbolista inglés, es uno de los errores más graves del técnico alemán.

"Sabes que era inesperado, que sacasen a Harry Kane del campo. Eso es uno de los mayores errores que he visto en mi vida en el mundo del futbol. Harry lleva 44 goles, es el jugador más importante del equipo, y lo cambias por otro delantero. No sé si lo mete para defender los córners, no lo sé" se quejó Hargreaves.

Y es que el Madrid empató la eliminatoria cuatro minutos después de los cambios de Tuchel y se quedó sin su máxima estrella para intentar volver a ponerse por delante. Tres minutos después llegó el segundo de Joselu y el Bayern a falta de 14 minutos para terminar el añadido necesitaba marcar sin su delantero titular.

"Amo a Thomas Tuchel, pero no sé por qué hizo ese cambio. El Bayern lo tenía en sus manos, y lo dejaron escapar. Gran parte por el error de Neuer, pero todo el mundo hablará de las substituciones. No puedes sacar a Harry Kane" volvió a insistir el exfutbolista.