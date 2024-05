Horario y dónde ver el Nadal-Hurkacz de segunda ronda del Masters 1.000 de Roma

Rafa Nadal afronta este sábado en el Foro Itálico su partido de segunda ronda ante el polaco Hubert Hurkacz, sétptimo cabeza de serie del torneo. Un duelo que llega tras la victoria épica del balear en su estreno contra Zizou Bergs.

El voluntarioso tenista belga consiguió anotarse el primer set pero Rafa se puso el traje de trabajo para remontar el partido y poder seguir dando pasos en el torneo romano. Y no se guardará nada el de Manacor. "Es el momento de empujar y si pasa algo aceptaré las consecuencias. Molestias siento siempre, otra cosa es que me limiten. Es el momento de quitarme el miedo a romperme. Tengo que forzar y si me rompo, pues me rompo, ese es el objetivo de la semana", dijo en rueda de prensa tras ganar a Bergs.

Un partido que supuso su victoria número 70 en Roma, un torneo en el que está disputando su edición número 19, más que ningún otro.

En su segundo partido en el Foro Itálico Nadal se enfrentará a Hurkacz, noveno en el ranking ATP y exento de la primera ronda al llegar como cabeza de serie. Un duelo inédito en el circuito, ya que nunca antes se han enfrentado en partido oficial.

El polaco, ganador del ATP250 de Estoril hace apenas unas semanas, llega a esta cita tras caer en la ronda de octavos del Mutua Madrid Open contra Taylor Fritz. La misma en la que quedó eliminado Rafa tras perder ante Lehecka en la Caja Mágica.

Horario del Nadal-Hurkacz del Masters 1.000 de Roma

Rafa Nadal disputa este sábado en el Foro Itálico la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma contra Hubert Hurkacz en un horario aún por definir.

Dónde ver el Nadal-Hurkacz del Masters 1.000 de Roma

En España, el partido entre Rafa Nadal y Hubert Hurkacz se podrá ver por televisión a través de la plataforma Movistar Plus+ que cuenta con los derechos televisivos del torneo.

Además podrán seguir en directo y online el encuentro a través de Sport.es.