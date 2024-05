Míchel: "Los merecimientos no valen para nada"

No vale de nada merecer la victoria si no logras el resultado. El Girona las falló de todos los colores, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, y terminó pagándolo caro. Al final, un empate que sabe a muy poco. Tras el traspié, Michel consideró que su equipo había hecho muchos méritos para llevarse el partido, pero "no lo hemos cerrado".

"Contra el Atlético marcamos en la última jugada, contra el Betis también... Algunos veces te toca en contra. Ha sido un partido intenso. Nos ha costado frenar sus transiciones en la primera mitad, pero hemos sido mejores y hemos llevado el partido donde lo queríamos. Los primeros quince minutos de la segunda parte han sido buenos, donde hemos podido hacer el 1-3. No hemos cerrado y nos han hecho el gol. El resultado es justo, pero creo que el partido estaba más cerca de nuestra victoria", indicó el técnico vallecano.

El empate permite al Barça depender de sí mismo para ser segundo: "Ya no depdndemos de nosotros. Esperaremos. Teníamos ventaja y no lo hemos aprovechado. Te da rabia porque es la última jugada del partido, pero esto es el fútbol y algunas veces te toca en contra. Hemos merecido más, pero los merecimientos no valen para nada".

Miguel Gutiérrez, con un "rodillazo"

Ahora, toca recuperar de cara al martes, donde el Girona se enfrentará al Villarreal. Michel espera contar con Miguel y Arnau. El madrileño se retiró del partido lesionado y el canterano, a priori, está sancionado para el duelo. Pero veremos. "Lo de Miguel ha sido un rodillazo. Lo tenía muy dolorido y se le estaba cargando a la hora de correr. Y sobre Arnau, veremos si le retiran la amarilla porque toca balón".

Por último, el preparador vallecano también valoró la actuación de Savio y su talento. Otra vez se rindió: "Es un jugador con un talento especial. Le he dicho que ha fallado dos ocasiones pero que no pasa nada. Es un futbolista único. Lo que quiero es que tenga esa rabia de no haber conseguido los goles, que esa rabia lo traduzca en seguir currando".