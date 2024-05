¡OFICIAL! Mbappé deja el PSG

El PSG dijo adiós de forma prematura a la Champions y Mbappé ya no podía esperar más. La Champions era lo único que impedía al crack francés anunciar lo que era un secreto a voces desde hace muchas semanas. Y así ha sido. Con la eliminación en manos del Dortmund, el francés acudió a sus redes sociales y soltó la bomba. Una bomba preparadísima desde hace meses, pero una bomba al fin y al cabo: adiós al PSG.

En un vídeo lanzado en sus redes sociales, el crack de Bondy anunció que dejaba el club parisino tras siete temporadas de éxitos en Francia y fracasos en Europa: "Hola a todos, soy Kylian. Quiero hablar con vosotros. Siempre dije que hablaría con vosotros cuando llegase el momento adecuado y quería anunciar que es mi última temporada en el Paris Saint-Germain. No voy a prolongar mi aventura aquí, y la misma llegará a su fin en pocas semanas. Voy a jugar mi último partido en el Parque de los Príncipes este domingo. Es un cúmulo de emociones. Muchos años y un honor haber sido miembro de uno de los equipos más grandes de Francia y del mundo".

Agradecimientos al club

De esta forma empezaba un 'speech' que se alargaría hasta los cuatro minutos. "He conocido a mucha gente y he crecido como hombre también. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a todos los compañeros de equipo que he tenido. También a todos los entrenadores: Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Chirstophe Galtier y Luis Enrique. También a los directores deportivos Leonardo y Luis Campos por acompañarme siempre. A todos los trabajadores del club, a todo el mundo. Todos merecen ese reconocimiento", prosiguió el crack de Bondy.

Así, Mbappé disputará este domingo contra el Toulouse su último partido en el Parque de los Príncipes como jugador parisino. Después, aún le quedará la final de la Copa de Francia, el último título que apunta a levantar un jugador que ha marcado época en París. Sus números ahí están: 255 goles y 108 asistencias en los 306 partidos disputados a lo largo de estas siete temporadas.

Un palmarés sin Champions

También, con un palmarés envidiable, sobre todo en Francia: 6 Ligue 1, 3 Copas de Francia, 3 Supercopas y 3 Copas de la Liga. Sin duda, su gran mancha como jugador del PSG estará en la Champions. Construyeron en París un proyecto hecho única y exclusivamente para levantar la ansiada orejona y el crack francés ha sido incapaz de liderar al equipo en ese objetivo. Siete batacazos que siguen retumbando en Qatar.

"Es difícil, y nunca pensé que sería tan difícil anunciar esto, dejar mi país, Francia, la Ligue 1, pero creo que necesito un nuevo reto tras estos siete años aquí. Es difícil y por supuesto que hay gente a la que le quiero dar las gracias: los aficionados. El PSG es un club que no deja a nadie indiferente. O lo amas o lo odias. Yo elegí amarlo y, con mis virtudes y mis defectos, he intentado dar lo mejor de mí en estos siete años. Es un club que tendré en la memoria toda mi vida y le diré a todo el mundo que tuve la oportunidad de jugar aquí", añadió Mbappé valorando positivamente su etapa como jugador del PSG,

Así, con el adiós al club parisino, a Mbappé tan solo le queda hacer un último anuncio, el que servirá para decir que ya es nuevo jugador del Real Madrid. Ha dado el primer paso, ahora solo queda el segundo. Un anuncio que no debería tardar en llegar, pero que todo apunta a que será después de la final de la Champions.