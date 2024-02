El multicultural Liverpool hace historia: ¡Once nacionalidades distintas en el equipo titular!

El Liverpool supo demostrar los galones que definen a un equipo campeón que quiere cerrar la etapa de Jürgen Klopp por todo lo alto. Entre los fuegos artificiales de una gran actuación ante el Brentford, para reafirmar el liderato, hubo un hecho histórico y sin precedentes en el once inicial de los 'reds'. Once jugadores con once nacionalidades distintas partieron entre los elegidos por el técnico alemán para salir de inicio.

Es una temporada diferente la que se respira en Anfield. Conviven la euforia por volver a competir y la añoranza hacia el que es uno de los mejores entrenadores de la historia del club. El legado de Klopp es imborrable y sus jugadores demuestran en cada encuentro que deben propinarle la mejor de las despedidas. Además, en esta jornada se ha reunido un buen partido con algo tan especial como encontrar jugadores con nacionalidades tan dispares compartiendo el once titular.

La única mala noticia del encuentro ha sido que Darwin Núñez se ha retirado con molestias del partido y que su entrenador valoraba: "Es una mezcla de emociones, porque hemos perdido a varios jugadores y no sabemos la gravedad. No tiene buena pinta para ninguno".

Darwin Núñez, Curtis Jones y Luis Díaz celebrando un gol / EFE

Galones para la cantera y un precedente en España

La presencia de jugadores de la cantera ayuda a reforzar la imagen de un club que también da oportunidades a los que suben con fuerza desde abajo. Kelleher, Curtis Jones y Conor Bradley los tres jugadores formados en Liverpool y que han jugado como titulares, además de otros tres jugadores desde el banquillo.

Para encontrar un precedente similar hay que trasladarse al 2017 cuando en la Liga española, el Granada presentó de inicio un equipo con las mismas características en cuanto a diversidad de nacionalidades. Aquel equipo no tenía el potencial de este Liverpool, pero, con todavía más razón, logró algo que no es sencillo de reflejar, aunque pueda parecer fruto de la casualidad.